Bộ Công an bỏ cấp tổng cục, giảm 60 cục

Bộ Chính trị thông qua đề án tinh giản bộ máy công an / Trung tướng Trần Đình Nhã: Bộ Công an đề xuất bỏ cấp tổng cục

Bộ Công an thông báo giảm 60 đơn vị cấp cục. Ảnh minh họa: Bá Đô

Thực hiện đề án “Một số vấn đề về tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy Bộ Công an tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả” đã được Bộ Chính trị thông qua, ngày 7/8, Bộ Công an tổ chức triển khai Nghị định 01/NĐ-CP quy định về chức năng, quyền hạn, tổ chức bộ máy Bộ Công an.... Nghị định có hiệu lực từ ngày 6/8.

Ngay sau đó, tại cuộc gặp báo giới, thiếu tướng Lương Tam Quang (Chánh văn phòng Bộ Công an) cho hay theo Nghị định, Bộ Công an không tổ chức cấp tổng cục; sáp nhập các cấp cục, các đơn vị tương đồng, có chức năng nhiệm vụ giống nhau, giao một cơ quan chịu trách nhiệm chính.

Bộ Công an xoá 6 tổng cục, tinh giản nhiều đơn vị Chánh văn phòng Bộ Công an thông tin về sắp xếp lại bộ máy. Video: Lộc Chung

Cụ thể, Bộ Công an giảm 6 tổng cục; giảm 60 đơn vị cấp cục và tương đương xuống còn hơn 50 cục. Bộ giảm gần 300 đơn vị cấp phòng.

20 Sở Cảnh sát phòng cháy chữa cháy được sáp nhập vào công an tỉnh, thành phố. Vì vậy, công an cấp tỉnh giảm hơn 500 đơn vị cấp phòng và giảm 1.000 đơn vị ở cấp đội.

Ông Quang cho biết lãnh đạo của các tổng cục sẽ được sắp xếp công việc phù hợp chuyên môn hoặc về các cục làm cục trưởng. Bộ sắp xếp lại một số đơn vị và cơ quan báo chí và thành lập Cục truyền thông Công an nhân dân.

Thiếu tướng Lương Tam Quang trả lời báo chí chiều 7/8. Ảnh: Bá Đô

Bộ Công an quyết tâm xây dựng lực lượng trong sạch vững mạnh; đổi mới theo hướng "Bộ tinh, tỉnh mạnh, bám cơ sở". Công an cấp tỉnh vững mạnh, công an huyện toàn diện, công an xã bám cơ sở. "Theo nghị định mới, nhiệm vụ và quyền hạn của Bộ Công an còn có phần nặng nề hơn", tướng Quang nói.

Trước đó, Bộ trưởng Công an Tô Lâm từng cho rằng mục tiêu của kiện toàn tổ chức bộ máy Bộ Công an gắn với hoàn thiện cơ chế, đổi mới phương thức lãnh đạo tuyệt đối, trực tiếp về mọi mặt của Đảng đối với công an nhân dân, bảo đảm thống nhất, xuyên suốt từ trung ương đến cơ sở; thống nhất thực hiện chế độ thủ trưởng đơn vị đồng thời là bí thư cấp ủy để kịp thời lãnh đạo chỉ đạo các mặt công tác; xây dựng, hoàn thiện cơ chế phối hợp giữa Đảng ủy Công an Trung ương với các tỉnh ủy, thành ủy.