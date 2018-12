Bộ Công an bắt quả tang 100 tấn hàng nghi buôn lậu

Gần 10 xe tải bị cảnh sát thu giữ. Ảnh: Cơ quan điều tra cung cấp

Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu (C03, Bộ Công an) đang tạm giữ 8 người về hành vi vận chuyển trái phép hàng hóa qua biên giới.

Đêm 14/12, tại xã Cao Lầu, huyện Cao Lộc, tỉnh Lạng Sơn, C03 phối hợp với Bộ Tư lệnh Cảnh sát cơ động và lực lượng chức năng ở Lạng Sơn bắt quả tang 24 người chuyển hàng từ Trung Quốc vào Việt Nam qua khu vực biên giới.

Cảnh sát tạm giữ 22 người Việt Nam, hai người nước ngoài.

Trong 100 tấn hàng hoá có nhiều loại thuốc bắc. Ảnh: Cơ quan điều tra cung cấp

Lô hàng chừng 100 tấn bao gồm: thuốc bắc, phụ tùng, phụ kiện ôtô, đồ gia dụng... C03 cho hay đang tiếp tục mở rộng điều tra, xác minh những người liên quan .

Trước đó, ngày 14/11, Bộ Công an chỉ đạo công an các đơn vị, địa phương triển khai cao điểm tấn công, trấn áp tội phạm buôn lậu, tín dụng đen... để bảo đảm an ninh, trật tự Tết Nguyên đán Kỷ Hợi 2019.