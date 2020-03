Bị triệu tập vì tung tin sai về 'bệnh nhân 17'

Hà NộiHoàng Thị Quỳnh bị công an triệu tập vì đăng thông tin sai sự thật lên Facebook, viết "bệnh nhân 17" là con gái Chủ tịch Thép Việt Ý, đi khắp Hà Nội.

Ngày 17/3, khi bị Phòng An ninh mạng và Phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao (Công an Hà Nội) triệu tập lên làm việc, Quỳnh thừa nhận do thiếu hiểu biết nên thu thập thông tin chưa kiểm chứng để đăng lên Facebook cá nhân.

Nhà chức trách xác định hành vi của Quỳnh có dấu hiệu vi phạm khoản 3 điều 64 Nghị định 174/2013 về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực bưu chính, viễn thông, công nghệ thông tin nên lập hồ sơ xử lý.

Theo xác minh, 22h57 ngày 6/3, Quỳnh dùng Facebook cá nhân đăng bài viết có nội dung "bệnh nhân 17 dương tính Covid- 19 hình như là con gái chủ tịch Thép Việt Ý, chắc tuần sau mã này giảm sàn cả tuần, dân Việt tẩy chay thép Việt Ý...".

Bài viết của Quỳnh sau đó thu hút 66 lượt thích, 66 bình luận, 28 lượt chia sẻ.

Nhà chức trách làm việc với Quỳnh. Ảnh: Công an Hà Nội.

Cùng ngày, Công an quận Hai Bà Trưng ra quyết định xử phạt hành chính thanh niên 12,5 triệu đồng về hành vi cung cấp nội dung thông tin sai sự thật, vu khống, xuyên tạc theo Nghị định 174/2013. Người này trước đó đã đăng thông tin sai sự thật về Covid-19 lên nhóm Facebook có hơn 25.000 thành viên.

Đến 17/3, các đơn vị nghiệp vụ của Công an Hà Nội đã lập hồ sơ xử lý 53 cá nhân đăng tin sai sự thật về Covid-19 lên Facebook và Youtube. Nhà chức trách khuyến cáo người dân nên cảnh giác khi đăng tải thông tin chưa kiểm chứng.