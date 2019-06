Bí thư Đoàn phường ở Thái Bình bị tạm giữ vì nghi dâm ô với trẻ em

Sau khi nhận được đơn tố giác của gia đình bé gái ở phường Đề Thám (TP Thái Bình), nhà chức trách đã vào cuộc điều tra.

Ngày 12/6, cơ quan CSĐT Công an thành phố Thái Bình đã thực hiện lệnh bắt và tạm giữ đối với Phạm Ánh Dương (35 tuổi, Bí thư Đoàn phường Đề Thám, thành phố Thái Bình) để điều tra hành vi "Dâm ô đối với trẻ em dưới 16 tuổi" theo điều 146, Bộ luật hình sự.

Nạn nhân của Dương là bé gái 11 tuổi, trú cùng phường, gần nhà với nghi can.

Theo Trung tá Cao Giang Nam- Phó trưởng Công an thành phố Thái Bình, ngay sau khi nhận được đơn tố giác của gia đình bé gái, nhà chức trách đã vào cuộc điều tra; do vụ này liên quan đến trẻ em và công an đang điều tra, củng cố hồ sơ nên thông tin cụ thể sẽ cung cấp sau.