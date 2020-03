Bị phạt vì đăng tin sai nơi có người cách ly

Thừa Thiên - HuếNguyễn Đức Tuấn Anh (31 tuổi) bị phạt 10 triệu đồng do đăng tin thất thiệt về những địa điểm có người cách ly và khuyên người dân tránh đến.

Ngày 13/3, Phòng An ninh chính trị nội bộ và Thanh tra Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Thừa Thiên Huế đã yêu cầu Nguyễn Đức Tuấn Anh (31 tuổi, phường An Cựu, Huế) xóa nội dung không chính xác đăng trên Facebook cá nhân.

Tuấn Anh làm việc với nhà chức trách. Ảnh: Sở Thông tin và Truyền thông Thừa Thiên - Huế

Nhà chức trách cũng xử phạt Tuấn Anh 10 triệu đồng theo điểm a, khoản 3, điều 64, Nghị định 174/2013.

Khoảng 8h30 ngày 13/3, Tuấn Anh đăng trên Facebook cá nhân thông tin về việc "nên tránh những nơi có người bị cách ly tại Huế"... rồi liệt kê cùng tên một số quán ăn, hãng xe và tuyến đường, khu vực ở Huế.

Phòng An ninh chính trị nội bộ và Thanh tra Sở Thông tin và truyền thông cho rằng thông tin trên là thất thiệt; làm người dân hoang mang, lo lắng.

Tại Nghệ An, ngày 10/3, Công an huyện Thanh Chương đã triệu tập Trần Văn Hoài (31 tuổi) do đăng thông tin sai về dịch nCoV "đã đến" huyện này và có "3 ca tử vong".

Hoài thừa nhận việc làm của bản thân là sai, tự gỡ bài và công khai xin lỗi.

Võ Thạnh