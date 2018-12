Bị phạt tù vì chống người thi hành công vụ, xâm phạm lợi ích nhà nước

Nghi can kích động bao vây trụ sở huyện Lộc Hà bị bắt / Nghệ An lên tiếng về vụ việc phức tạp tại Giáo xứ Song Ngọc

Ngày 6/2, tại thành phố Vinh, TAND huyện Diễn Châu (Nghệ An) mở phiên sơ thẩm xét xử bị cáo Hoàng Đức Bình (35 tuổi, trú huyện Hưng Nguyên) về hai tội Chống người thi hành công vụ và Lợi dụng các quyền tự do dân chủ, xâm phạm lợi ích của Nhà nước, quyền, lợi ích hợp pháp của tổ chức, công dân (điều 257, 258 Bộ luật hình sự 1999). Cùng bị xét xử, bị cáo Nguyễn Nam Phong (38 tuổi, trú huyện Quỳnh Lưu) bị truy tố theo điều 257.

Xét xử

Theo TTXVN, bị cáo Hoàng Đức Bình tham gia nhóm “Phong trào Lao động Việt", từng rải tờ rơi tại TP HCM và bị bắt. Bị cáo không nộp phạt, bỏ trốn về Nghệ An, thường xuyên đăng tải, chia sẻ trên trang Facebook cá nhân thông tin, tài liệu tuyên truyền nói xấu nhà nước...

Sau sự cố môi trường biển miền Trung, bị cáo Bình xúc tiến thành lập “Hiệp hội ngư dân miền Trung” với ý đồ tạo dựng tổ chức ngoại vi, tập hợp lực lượng, lôi kéo ngư dân miền Trung tham gia, tìm chọn “hạt nhân” kích động biểu tình, phá rối an ninh.

Công an Nghệ An dẫn cáo trạng xác định ngày 14/2/2017, bị cáo Bình, Phong cùng một số người đi vào Hà Tĩnh với danh nghĩa kiện Công ty Formosa. Đoàn người mang băng rôn và đi bằng ôtô, xe máy và đi bộ dàn hàng ngang. 15h cùng ngày, tại xã Diễn Hồng (huyện Diễn Châu), Bình bị cáo buộc xúi giục Phong cho xe dừng giữa quốc lộ 1A gây ách tắc giao thông.

Một xe của lực lượng làm nhiệm vụ bị hư hỏng vào chiều 14/2/2017.

Theo cáo trạng, lực lượng làm nhiệm vụ ra tín hiệu yêu cầu di chuyển nhưng tài xế và những người trên xe không chấp hành. Cảnh sát giao thông sau đó cẩu xe và người về trạm thì bị cáo Bình và Phong cùng những người khác trong xe tiếp tục chống đối.

Ngoài hành vi xúi giục, Bình bị cáo buộc thường xuyên vu cáo, bôi nhọ lực lượng công an làm nhiệm vụ... Đến 17h ngày 13/3/2017, 6 video bị cáo Bình phát trực tiếp có lời nói bôi nhọ, vu cáo lực lượng công an, đạt trên 2,4 triệu lượt xem; trên 40.000 bình luận. Điều này bị cho là gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến uy tín, danh dự của lực lượng công an.

"Bình đã đưa ra thông tin thất thiệt nhằm định hướng cho người nghe hiểu sai bản chất vụ việc, nhìn nhận sai lệch về lực lượng công an, nghiêm trọng hơn là hiểu sai chế độ", Công an Nghệ An nêu.

Bị cáo Hoàng Đức Bình tại phiên tòa sáng 6/2. Ảnh: CTV

Toà tuyên phạt bị cáo Bình 14 năm tù, bị cáo Phong hai năm tù.