Bị phạt 5 triệu đồng vì chỉ điểm chốt cảnh sát

Thanh HóaThanh niên tên Lê (19 tuổi, xã Châu Lộc, huyện Hậu Lộc) lập nhiều nhóm Facebook đăng thông tin về chốt kiểm tra của cảnh sát giao thông để tài xế tránh né.

Ngày 7/3, Công an tỉnh Thanh Hóa phạt hành chính 5 triệu đồng với Lê về hành vi Thu thập, xử lý và sử dụng thông tin của tổ chức, cá nhân khác mà không được sự đồng ý hoặc sai mục đích, theo khoản 3, điều 66 Nghị định 174/2013.

Công an lấy lời khai Lê. Ảnh: Lam Sơn.

Theo cơ quan điều tra, từ ngày 8/7/2019, Lê sử dụng tài khoản Facebook cá nhân để tạo lập nhóm "Thông chốt, báo chốt, Trêu cảnh sát cơ động Thanh Hóa", sau đổi tên nhóm thành "Thông chốt, báo chốt TP Thanh Hóa". Các thành viên thường xuyên đăng tải bài viết, hình ảnh thông tin về các chốt kiểm tra của cảnh sát, mục đích thông báo cho nhiều người biết để né sự kiểm soát, xử phạt của lực lượng chức năng.

Khi số lượng thành viên đông, Lê thay đổi tên nhóm, xóa các bài viết đăng tải trước đó và chuyển nội dung hoạt động với mục đích kinh doanh.

Thượng tá Lê Việt Hồng (Phó trưởng phòng An ninh chính trị nội bộ, Công an tỉnh Thanh Hóa) cho biết hiện nay, các kế hoạch tuần tra kiểm soát đều được công khai, minh bạch trên Cổng thông tin điện tử của Công an Thanh Hóa. Người dân có thể truy cập vào để nắm bắt. Tuy nhiên, hành vi của Lê là cản trở, tác động xấu đến hiệu quả xử lý vi phạm giao thông.