Bị phạt 15 triệu đồng vì tung tin đồn viêm phổi Vũ Hán

Bà Rịa - Vũng TàuTrần Văn Tùng, 22 tuổi, bị phạt 15 triệu đồng do tung tin hai người Trung Quốc nhiễm virus corona ở bệnh viên Lê Lợi, TP Vũng Tàu sai sự thật.

Quyết định do thượng tá Võ Tài Quốc, Trưởng phòng An ninh chính trị nội bộ Công an tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu ký ngày 30/1, xử phạt Tùng (ở phường Thắng Nhất, TP Vũng Tàu) về hành vi Cung cấp thông tin sai sự thật, căn cứ khoản 3, điều 64, Nghị định 174 của Chính phủ về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực bưu chính viễn thông, công nghệ thông tin và tần số vô tuyến điện.

Công an xác định, tối 27/1, trên trang Facebook Trần Tùng đăng thông tin: "Hiện tại bệnh viện Lê Lợi TP Vũng Tàu có hai người Trung Quốc đang nghi vấn virus Corona", sau hơn 25 phút thu hút gần 300 người bày tỏ cảm xúc, hơn 400 bình luận và 600 lượt chia sẻ.

Tùng gỡ bỏ bài đăng trong đêm khi bệnh viện Lê Lợi lên tiếng phản bác và báo cảnh sát. Bị triệu tập, Tùng thừa nhận đăng tin sai sự thật là do "nghe thông tin bên ngoài không có căn cứ". Anh này đồng thời đăng đính chính, xin lỗi.

Bệnh viêm phổi do virus thuộc chủng corona bùng phát hơn một tháng trước từ thành phố Vũ Hán đã khiến 170 người chết, hơn 7.000 người trên toàn Trung Quốc nhiễm bệnh và lan ra 19 quốc gia, vùng lãnh thổ.

Tại Việt Nam, có 5 trường hợp nhiễm virus corona, trong đó có 2 trường hợp bố con người Trung Quốc điều trị ở Bệnh viện Chợ Rẫy.

Quang Bình