Bi kịch gia đình có con trai bênh vợ, hỗn hào với mẹ

Ngày 19/10, TAND Hà Nội mở phiên sơ thẩm xét xử Hoàng Đình Hợi (35 tuổi, trú huyện Thanh Trì) về tội Giết người. Bị hại chính là mẹ đẻ và em gái bị cáo.

Quá trình thẩm vấn xác định, một tối cuối năm 2017, Hợi cùng vợ ngồi bán bia ở sân nhà thì cô ruột Hợi tới phàn nàn việc mẹ anh ta nói xấu chị em chồng với ý đồ muốn chiếm mảnh đất hương hoả.

Mẹ Hợi ở trong nhà nghe thấy đã ra đôi co. Em gái Hợi sống cạnh đó nghe tiếng cãi vã liền sang bênh mẹ. Hàng xóm vào can ngăn nên ai về nhà nấy. Song chỉ được một lúc, bác gái ruột của Hợi lại tìm tới gặp mẹ Hợi và đôi co tiếp chuyện đất cát. Em gái Hợi lần thứ hai chạy sang.

Khi cuộc cãi vã giữa mẹ và bác gái vừa xong, Hợi đứng dưới sân lại nghe thấy to tiếng giữa vợ mình cùng mẹ và em gái chồng. Trong lòng ấp ủ sẵn nỗi ấm ức cho rằng mẹ không chia tài sản cho mình, Hợi vào phòng lấy kiếm rồi chạy lên tầng ba.

Thấy vợ ôm bụng, còn mẹ vẫn lôi, kéo con dâu, Hợi lao tới chém. Em gái Hợi xông vào cứu mẹ cũng bị anh vung dao. Mẹ và em gái Hợi hứng hàng chục nhát kiếm mới vùng chạy được xuống tầng một kêu cứu.

Cơ quan chức năng kết luận mẹ Hợi bị tổn hại 13%, còn em gái mất 22% sức khỏe.

Tại phiên toà, chủ tọa phiên tòa hỏi: Mâu thuẫn vì điều gì bị cáo chém mẹ và em rất quyết liệt? Khi trả lời, Hợi chỉ nói ba chữ: “Vì đất cát”.

"Vậy đất cát có đổi được tình cảm máu mủ gia đình không”, ông chủ toạ hỏi tiếp song Hợi cúi mặt không đáp. Thẩm phán phân tích, đất là do ông cha để lại “liệu hơn 100 m2 đất có đổi được tình cảm mẹ đã bao công nuôi nấng mình?”. Hợi phân bua: “Bị cáo nói không được ăn học, không hiểu pháp luật lắm”.

Nghe câu trả lời, một thành viên trong HĐXX nói với Hợi: Nếu không hiểu, không có năng lực giải quyết thì nhờ các cấp chính quyền giải quyết cho. “Mấy chục tỷ có đổi được tình cảm mẹ con không? Bị cáo cầm dao chém mẹ mấy chục nhát, đã thấy lỗi của mình chưa?”.

Hợi lí nhí đáp: "Bị cáo thấy tội không hợp lý lắm”. HĐXX hỏi lại ngay: “Chém vào đầu có khả năng gây chết người không mà nói tội danh chưa hợp lý?”.

Một thẩm phán còn cho biết đọc hồ sơ mà rất đau lòng. Vụ án xuất phát từ tranh giành vật chất do ông cha để lại. “Hơn 100 m2 đất ở Ngọc Hồi bán được bao nhiêu mà mất hết tình cảm. Bản thân thì đi tù, mẹ và em mang thương tích, bị cáo suy nghĩ gì?”, thẩm phán hỏi dồn dập. Hợi ấp úng đáp nhỏ: “Bị cáo quá ân hận”.

Đứng ở hàng ghế phía sau lưng con trai, mẹ Hợi giãi bày: “Hôm nay tôi mới được nghe nó gọi tôi bằng mẹ. Chồng mất sớm, tôi chạy hết chợ này, chợ kia để nuôi chúng nó thành người. Nó chửi bới tôi bao nhiêu lần. Tôi rất đau khổ, sinh ra một đứa con như thế này có sung sướng gì đâu”.

Hướng về phía bị cáo, chủ toạ nói: Phận con dù làm ông to bà lớn, sang giàu mà không có chữ hiếu thì cũng vứt. Người sinh thành ra mình mà chẳng bao giờ gọi mẹ. Bị cáo thấy có mình côn đồ không?”. Hợi nói: “Bị cáo biết sai rồi”.

Mẹ Hợi nói mong tòa xem giảm án cho con song em gái Hợi lại quyết không tha thứ. Cô nói: “Anh bao nhiêu lần đến dọa giết cả gia đình nhà chồng tôi. Tôi bị như thế mà vợ bị cáo không hề nói một câu gì”.

Có mặt tại toà, vV bị cáo nói: “Mẹ chồng và em dâu yêu cầu bồi thương bao nhiêu thì tôi xin nhận trả thay”.

Khi luận tội, đại diện cơ quan công tố xác định Hợi đã chém nhiều người, hơn nữa gây tội với chính mẹ ruột và có tính chất côn đồ. Việc các bị hại may mắn không chết là nằm ngoài mong muốn, ý thức của bị cáo. Tuy nhiên, VKS cũng cân nhắc việc gia đình bị cáo là hộ nghèo, tại tòa bị cáo thành khẩn khai nhận.

Ở phần tranh luận, luật sư cho biết Hợi không biết chữ, nhận thức rất kém, có con bị u não. Vợ Hợi là trụ cột gia đình song thu nhập chỉ trông vào việc bán lặt vặt mấy bìa đậu, mớ rau, gia đình thuộc hộ nghèo.

Kết thúc phiên xử, TAND Hà Nội tuyên phạt Hợi 13 năm tù về tội Giết người.

Trời Hà Nội se lạnh, khi chiếc xe thùng chở Hợi rời cổng tòa, hai con của bị cáo đứng hồi lâu ở cổng toà nhìn theo chiếc xe khuất bóng vào dòng đường Hai Bà Trưng đông đúc.