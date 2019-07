Bị can bất tỉnh trong trại giam, người nhà bao vây bệnh viện

Bác sĩ nói người bị giam giữ nhập viện vì biến chứng của bệnh tiểu đường nhưng gia đình anh ta cho rằng có lý do khác.

Tối 4/7, tại Khoa Hồi sức tích cực - chống độc Bệnh viện Đà Nẵng, nhiều người nhà của bệnh nhân Trần Văn Hiền (17 tuổi) đã bao vây yêu cầu công an và bác sĩ giải thích việc Hiền bất tỉnh trong thời gian bị tạm giữ chờ hầu tòa.

Theo người nhà, ba hôm trước khi lên trại tạm giam thăm, Hiền vẫn khỏe mạnh. Đến ngày 3/7, gia đình nhận tin Hiền được chuyển vào Bệnh viện đa khoa quận Liên Chiểu, rồi xuống Bệnh viện Đà Nẵng trong tình trạng nguy kịch, khả năng tử vong cao.

Công an vãn hồi trật tự tại Bệnh viện Đà Nẵng tối 4/7. Ảnh: Đ.X.

Theo đại tá Trần Phước Hương (Trưởng Công an quận Hải Châu), người nhà bị can Hiền gây ồn ào và mất trật tự lúc nửa đêm nên công an túc trực 24/24h để bảo vệ an ninh tại bệnh viện. Đến sáng 5/7, tình hình mới tạm ổn định.

Công an Đà Nẵng cho biết, Hiền bị bắt vì cố ý gây thương tích, trốn truy nã, bị giam giữ tại trại Hoà Sơn theo quyết định ngày 27/6 của TAND quận Liên Chiểu. Gần đây, Hiền thường xuyên bị đau bụng nhẹ. Kết quả thăm khám đo huyết áp, mạch cho thấy sức khỏe bình thường nên trại tiếp tục tạm giam. Tối 3/7, thấy Hiền nằm li bì và đi đại tiện tại chỗ, trại đã chuyển vào Bệnh viện đa khoa Liên Chiểu, sau đó chuyển xuống Bệnh viện Đà Nẵng.

0h19 ngày 4/7, Bệnh viện Đà Nẵng tiếp nhận bệnh nhân trong tình trạng bị ngưng tim, ngưng tuần hoàn. Các bác sĩ đã ép tim lồng ngực và dùng thuốc, sau một giờ tim đập trở lại. Tuy nhiên diễn biến bệnh phức tạp, bệnh viện phải cho lọc máu khẩn cấp.

Bác sĩ Nguyễn Thành Trung (Phó giám đốc Bệnh viện Đà Nẵng) cho biết Hiền nhập viện 0h19' ngày 4/7 trong tình trạng ngưng tim, ngưng tuần hoàn. Các bác sĩ đã làm nhiều biện pháp và sau một giờ tim đã đập trở lại.

Bệnh viện xác định Hiền bị bệnh đái tháo đường type I kèm theo các bệnh viêm dạ dày ruột cấp biến chứng, rối loạn điện giải, ngừng tuần hoàn, suy đa tạng, nhiễm trùng huyết.

Trước việc người nhà cho rằng Hiền đã bị đánh vì có vết thương trên ngực, công an và các bác sĩ khẳng định đây là vết bầm trong quá trình ép tim cứu chữa bệnh nhân. Hội đồng cũng kết luận không thấy bất cứ tổn thương nào do sang chấn...

"Đến chiều 5/7 bệnh nhân vẫn đang được hồi sức tích cực, nhưng tiên lượng rất xấu", bác sĩ Trung nói và cho biết người nhà bệnh nhân vẫn đang tập trung đông tại bệnh viện.