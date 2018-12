Bị bắt vì mua bán ma túy, bị cáo đổ tội cho công an

Chiều 26/5, TAND tỉnh Nghệ An xét xử sơ thẩm Trần Minh Hoài (48 tuổi, trú huyện Diễn Châu, Nghệ An) về tội mua bán trái phép chất ma túy. Phiên tòa khai mạc 5 ngày trước, song tới nghị án thì HĐXX tạm dừng để làm rõ một số tình tiết liên quan tới vụ án.

Bị cáo Hoài kêu mệt, HĐXX tạm dừng. Ảnh: Nguyễn Hải.

Theo cáo trạng, cuối tháng 12/2017, Hoài trong lúc mang hơn 72 gram heroin và hơn 200 gram ma túy tổng hợp chuẩn bị giao dịch với một người đàn ông thì bị cảnh sát bắt quả tang ở huyện Diễn Châu (Nghệ An). Khám nơi ở của nghi can, cảnh sát còn thu thêm cân điện tử, băng dính màu đen...

Tại tòa, Hoài cho rằng viện kiểm sát truy tố mình về tội mua bán trái phép chất ma túy là không đúng. Bị cáo trình bày số tang vật ma túy lúc bị bắt là do cán bộ Công an của ba đơn vị của Nghệ An cung cấp để Hoài thâm nhập vào đường dây ma túy giúp họ phá án. Ngoài ra, Hoài còn được lực lượng chức năng cung cấp 2 khẩu súng K59, băng dính để phòng thân trong lúc "phá án".

Luật sư bào chữa cho bị cáo cho rằng, HĐXX cần trả hồ sơ để điều tra bổ sung, làm sáng tỏ nội dung mà bị cáo khai trước tòa. Đại diện VKS giữ nguyên quan điểm truy tố bị cáo như cáo trạng.

Bị cáo Hoài kêu mệt trong lúc xét xử, song bác bác sĩ xác định sức khỏe bình thường. Ảnh: Nguyễn Hải.

HĐXX sau gần một giờ nghị án cho rằng, việc Hoài khai được 3 đơn vị công an gồm thành phố Vinh; huyện Diễn Châu và Phòng PC47 (Công an tỉnh) cung cấp ma túy và súng để phòng chống tội phạm là không có căn cứ. Các đơn vị bị Hoài tố cáo đã có công văn khẳng định không cung cấp ma túy và súng, vật dụng để bị cáo Hoài tham gia đấu tranh phòng chống tội phạm.

HĐXX đã tuyên bị cáo Hoài 20 năm tù giam; ngoài ra Hoài còn 30 tháng tù giam về tội mua bán trái phép chất ma túy, bị TAND thành phố Vinh tuyên vào đầu 2018 nhưng chưa thi hành án.