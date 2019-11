Bênh bạn, đánh chết người trong quán karaoke

Cần ThơNgười phụ nữ khóc, nói bị trêu ghẹo nên Hoàng Liên Sơn sang phòng karaoke bên cạnh tìm đánh "thủ phạm" là trung tá công an.

Hoàng Liên Sơn tại toà. Ảnh: Hưng Lợi.

Hoàng Liên Sơn bị TAND quận Cái Răng (TP Cần Thơ) tuyên phạt 10 năm về tội Cố ý gây thương tích, ngày 27/11.

Theo hồ sơ, tối 5/3, Sơn cùng nhóm bạn đến quán karaoke trên đường Võ Nguyên Giáp, quận Cái Răng, hát và uống bia.

Một lúc sau, người phụ nữ trong nhóm ra ngoài nghe điện thoại, khi trở vào thì khóc, nói bị người đàn ông chơi ở phòng bên cạnh trêu ghẹo. Nhóm Sơn đi qua nói chuyện, cô này chỉ người đàn ông (trung tá công an 49 tuổi) đã xúc phạm mình.

Sơn yêu cầu ông này xin lỗi không được liền nắm cổ áo kéo đến quầy lễ tân đánh, đấm 2 cái vào mặt. Được mọi người can ngăn, nạn nhân bỏ đi nhưng sau đó quay lại nhặt chiếc vòng đeo tay đánh rơi trong lúc giằng co. Sơn liền lao tới tấn công khiến trung tá ngã đập đầu xuống nền gạch, bất tỉnh và tử vong tại bệnh viện do chấn thương sọ não.

