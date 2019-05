Nhân lúc người lớn trong nhà không để ý, Kháy đánh thức đứa trẻ đang ngủ một mình, rủ ra bãi đất trống trong đêm tối.

Công an Kỳ Sơn (Nghệ An) đang tạm giữ hình sự Lộc Văn Kháy (24 tuổi, trú huyện Tương Dương, Nghệ An) để làm rõ hành vi giao cấu với trẻ em.

Theo xác minh, đêm 22/5 Kháy được bạn mời tới liên hoan tại nhà riêng ở huyện Kỳ Sơn. Sau bữa nhậu, Kháy thấy con gái 15 tuổi của gia chủ nằm ngủ một mình nên đánh thức, rồi rủ ra bãi đất trống gần nhà "tâm sự".

Nhìn bé gái trở về nhà với dáng vẻ khác thường, gia đình gặng hỏi thì phát hiện sự việc. Từ tố cáo của gia đình nạn nhân, Kháy bị bắt ngày 23/5.