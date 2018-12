Bé gái 14 tuổi bị đưa về trụ sở xã vì nghi phát tờ rơi kích động

Chị Nguyễn Thị Thủy (34 tuổi, trú xã Hưng Thắng, huyện Hưng Nguyên, Nghệ An) phản ánh, chiều 13/12 đã phát hoảng khi người quen thông báo con gái của chị, bé Ánh (14 tuổi) bị cán bộ xã đưa về trụ sở làm việc.

Tới trụ sở, chị Thủy được cán bộ thông báo con gái phát tờ rơi kích động nên bị đưa về đây để làm rõ động cơ. Chị Thủy sau đó được mời chứng kiến buổi làm việc cùng người giám hộ là chủ tịch hội liên hiệp phụ nữ xã.

Dù vậy, chị vẫn yêu cầu chính quyền giải oan cho đứa trẻ. "Cán bộ xã giữ con tôi nhưng không mời bố mẹ tới làm giám hộ. Việc cán bộ xã đưa trẻ vị thành niên về trụ sở trước mặt nhiều người có mặt tại hiện trường sẽ gây ảnh hưởng tâm lý của cháu".

Ông Lê Đức Hòa (Phó trưởng Công an xã Hưng Thắng) cho rằng việc đưa cháu Ánh về trụ sở để lập biên bản làm rõ vụ việc là cần thiết. Tang vật thu từ tay Ánh là các tờ rơi kích động với nội dung: "Trong thời gian qua cô Hà, hiệu trưởng trường mầm non Hưng Thắng có nhiều sai phạm,...các cấp các ngành không xử lý mà còn cố tình bao che. Sáng 14/12 sẽ cho con em mình nghỉ học. Khi nào cô Hà đi khỏi trường mới cho con em đi học trở lại...". Tang vật này đã được bàn giao cho công an huyện.

Theo lời khai của Ánh tại buổi làm việc, khoảng 16h30 ngày 13/12 đi xe đạp điện từ nhà tới trường mầm non Hưng Thắng để đón em. Trong lúc đứng ở khu vực cổng trường cùng với một số phụ huynh khác, Ánh thấy một người đàn ông (không quen biết) đi xe máy ngang qua ném một xấp giấy xuống đường.

Thấy vậy Ánh tới nhặt lên thì có mấy người đứng gần đó nói cho một tờ đọc nên cháu đã phát cho 4 người. Lúc này, ông Phan Quang Mão (chủ tịch xã) có mặt hỏi "ai đưa giấy cho cháu phát". Ánh đáp: "Không ai đưa, cháu thấy người đi xe máy ném xuống đường".

Ánh trình bày em không biết đó là tờ rơi kích động, đọc qua thì biết nội dung ngày 14/12 sẽ cho học sinh mầm non Hưng Thắng nghỉ học.

Sau một giờ làm việc, đến 18h cùng ngày, Ánh được cán bộ xã cho ra về. Đêm cùng ngày gia đình có đưa bé gái tới trạm y tế xã kiểm tra sức khỏe...

Trường mầm non Hưng Thắng nơi cháu Ánh nhặt được xấp tờ có nội dung kích động. Ảnh: Hải Bình.

Trao đổi với VnExpress, luật sư Vũ Văn Đồng (Đoàn luật sư Hà Nội) cho rằng nếu là cháu Ánh vô tình nhặt được xấp giấy có nội dung kích động thì ông Phan Quang Mão (chủ tịch xã) là người bắt gặp có thể thông báo cho cán bộ thôn xóm tại địa bàn hoặc cán bộ văn hóa xã trực tiếp tới hiện trường. Đồng thời thu lại những tờ giấy này và giải thích cho cháu bé hiểu quy định pháp luật mà không cần đưa về trụ sở.

Ở trường hợp thứ hai, nếu Ánh bị người khác xúi giục, và việc cháu nhặt xấp tờ rơi đó là có chủ ý thì việc chính quyền xử lý vấn đề như trên là "hợp tình, hợp lý". Biên bản cũng thể hiện công an cũng đã mời người giám hộ và có mẹ cháu bé làm chứng kiến nên không vi phạm luật.

Hải Bình