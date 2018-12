Bảy điều cha mẹ cần răn dạy để con tránh bị bắt cóc

Việc những đứa trẻ bị “bắt cóc” hoặc là nạn nhân của bọn buôn người có lẽ là điều đau đớn nhất và cũng “xa xôi” nhất mà các bậc cha mẹ có thể tưởng tượng.

Theo nhiều nghiên cứu tại Mỹ, phần lớn những trẻ tự trốn thoát khi bị bắt cóc đã làm ít nhất một trong những điều sau: la hét để thu hút sự chú ý, bỏ chạy hoặc đánh trả kẻ bắt cóc khi ở chỗ đông người.

Trẻ em luôn là mục tiêu của những kẻ bắt cóc. Ảnh minh họa.



Việc trang bị cho các em kiến thức và kĩ năng cần thiết để tự mình tránh xa các rủi ro từ từ khi còn nhỏ có thể là điều hết sức cần thiết song các bậc phụ huynh lại ít chú ý hay dễ dàng bỏ qua. Sau đây là “lời khuyên” từ Today về việc dạy trẻ ngay từ khi còn nhỏ.

- Con không được tự ý lên xe người khác khi cha mẹ chưa cho phép. Nếu được, con hãy tránh xa những người đi theo mình.

- Con cũng không nên lại gần một chiếc xe máy hay ôtô để nói chuyện với những người lạ. Theo số liệu thống kê tại bang Minnesota (Mỹ), 70% những kẻ bắt cóc thường sử dụng phương tiện giao thông khi gây án.

- Nếu bị một ai đó dùng vũ lực kéo đi, con đừng hoảng sợ, hãy hét to "đây không phải là bố mẹ cháu" khi đang ở nơi đông người.

- Nếu đi chơi, con luôn luôn đi cùng bạn. Con luôn phải xin phép cha mẹ nếu muốn sang nhà bạn hoặc sang một sân chơi nào gần đó.

- Con có quyền quyết định và có quyền nói “không” với bất cứ ai, kể cả với người lớn, người thân hay bạn bè (trừ cha mẹ và những người trong danh sách “an toàn” mà cha mẹ đã thống nhất với con). Đặc biệt là những người có ý muốn đưa con đi đâu đó mà con không thích, có hành vi động chạm và khiến con cảm thấy không thoải mái hoặc không an toàn.

- Điều này nghe có vẻ dị biệt, nhưng con hãy tập “hét”. Một tiếng hét to, dài sẽ cảnh báo kẻ bắt cóc rằng con không dễ bắt nạt. Tiếng hét to cũng sẽ giúp con tự tin hơn, cho con dũng cảm để bỏ chạy, tuy nhiên chỉ nên hét to khi đang ở nơi đông người.

- Các nghiên cứu chỉ ra rằng: 28% kẻ bắt cóc sẽ lừa trẻ lên xe; 25% dùng kẹo, tiền hay động vật để dụ dỗ bé; 18% kẻ nhờ làm giúp việc gì đó. Vì vậy, cha mẹ nên dạy con rằng một người lớn hay người cần giúp đỡ sẽ không yêu cầu trẻ con mà sẽ nhờ những người lớn khác. Một người lớn tốt bụng sẽ không nhờ con dẫn đường, nhờ cùng đi tìm “một chú chó con bị thất lạc” hay nói với con rằng cha mẹ con đang gặp rắc rối và họ sẽ đưa con đi gặp cha mẹ.

