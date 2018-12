Bắt cóc bé 2 tuổi để hạ uy tín nhà trẻ

Đỗ Tú Anh nhờ người bắt cóc trẻ em nhằm hạ uy tín cơ sở giữ trẻ. Ảnh: An ninh Thủ đô

Công an quận Kiến An (Hải Phòng) đã khởi tố Đỗ Tú Anh để điều tra hành vi chiếm đoạt trẻ em. Do đang nuôi con nhỏ, Tú Anh được tại ngoại song cấm đi khỏi nơi cư trú.

Tú Anh khai chị gái có mâu thuẫn với bà Bùi Thị Gái, chủ cơ sở trông giữ trẻ ở phường Đồng Hòa, quận Kiến An, nên cô ta muốn trả thù nhằm hạ uy tín của bà Gái. Tú Anh lập kế hoạch bắt cóc bé trai 2 tuổi sống cùng phường đang được bà này trông giữ.

Tú Anh lừa hai thiếu nữ 17 tuổi rằng do bố mẹ đứa trẻ ly thân, người mẹ bị chồng đe doạ không cho đến đón nên cô ta được nhờ đi đón để mẹ con gặp nhau. Tuy nhiên, Tú Anh lại có mâu thuẫn với bà Gái e khó có thể giúp thực hiện mong muốn của người mẹ, vì thế đành nhờ vả hai cô gái đến trường đón thay.

Theo điều tra, tại trường, một trong hai cô gái 17 tuổi đã xưng là cô của em bé này, bế ra xe máy phóng đi. Tú Anh sau khi "tiếp nhận" bé trai đã chở đi lòng vòng rồi thả trước cổng một ngôi chùa ở quận Kiến An, cách trường 5km.

Khoảng 20h, người dân phát hiện bé trai đứng một mình nên báo công an. Bé được đưa về nhà.

Cơ quan chức năng sử dụng dữ liệu camera an ninh của nhiều hộ dân đã phát hiện Tú Anh có chở đứa trẻ trong hôm đó. Bị triệu tập vào đêm cùng ngày, Tú Anh đã thừa nhận hành vi.

Theo cảnh sát, hai cô bé 17 tuổi do vô tình tiếp tay nên không bị truy cứu trách nhiệm hình sự.

