Bắt 17 người liên quan vụ Tuấn 'khỉ'

17 người được cho liên quan đến việc Tuấn "khỉ" lẩn trốn đã bị khởi tố, thiếu tướng Tô Ân Xô nói tại họp báo Chính phủ chiều 3/3.

Liên quan đến vụ án Lê Quốc Tuấn (tức Tuấn "khỉ", nguyên thượng uý công an quận 11), thiếu tướng Tô Ân Xô (Chánh văn phòng Bộ Công an) cho hay, đến nay nhà chức trách đã khởi tố 17 người với các tội danh tàng trữ, sử dụng trái phép vũ khí quân dụng, chứa chấp tài sản do người khác phạm tội mà có, che giấu tội phạm, không tố giác tội phạm.

Thiếu tướng Tô Ân Xô. Ảnh: Viết Tuân

Theo thiếu tướng Tô Ân Xô, sau khi Tuấn "khỉ" gây án, Bộ Công an xác định đây là tội phạm đặc biệt nghiêm trọng vì Tuấn có súng AK, có thể cả vũ khí khác, rất thông thạo địa bàn, mối quan hệ rộng, đặc biệt liều lĩnh và có kiến thức đối phó với lực lượng chức năng. Vì vậy, Bộ Công an chỉ đạo phải quyết liệt truy bắt Tuấn.

Chánh văn phòng Bộ Công an nói, trước khi gây án, Tuấn "khỉ" là cán bộ công an nhưng do thiếu rèn luyện, tu dưỡng, không chấp hành kỷ luật, do cờ bạc mà dẫn đến vụ việc. Theo lời khai của Phạm Thanh Tâm (tức Tý "Bà Dòm", 33 tuổi, bạn thân của Tuấn khỉ), khẩu súng AK mà Tuấn dùng là do Tâm mua ở Campuchia vào tháng 8/2019 với giá 20 triệu đồng.

"Chúng tôi phát hiện được vị trí ẩn nấp của Tuấn "khỉ" vì Bộ Công an đã phát động phong trào toàn dân bảo vệ an ninh tổ quốc và thông qua tin báo tố giác tội phạm", ông Xô nói.

Sau vụ việc, Bộ Công an đã đề nghị TP HCM yêu cầu công an quận 11 kiểm điểm về quản lý chiến sĩ, đơn vị; chỉ đạo huyện Củ Chi kiểm điểm việc để tồn tại ổ cờ bạc trên địa bàn.

Theo điều tra, trưa 29/1, Tuấn và Minh đến sòng bạc trong khu vườn nhãn ấp 5, xã Tân Thạnh Đông, chơi lắc tài xỉu. Xảy ra mâu thuẫn với các con bạc, Tuấn về nhà lấy súng AK quay lại bắn nhiều phát khiến 4 người chết tại chỗ, một người bị thương. Hắn lấy xe SH, khoảng một tỷ đồng tại hiện trường rồi bỏ trốn. Sau khi đưa tiền cho Tâm giữ, Tuấn cướp xe Nouvo, bỏ lại 11 triệu đồng và xe SH, tiếp tục chạy trốn. Đêm đó, hắn cướp xe máy khác của người đàn ông trên tỉnh lộ, bắn chết nạn nhân.

Tối 13/2, nhận tin báo, trinh sát đặc nhiệm phối hợp các lực lượng bao vây căn nhà hoang nằm lọt trong khu đất rộng khoảng 10.000 m2 gần Cầu Xáng - giáp ranh xã Tân Thạnh Đông (huyện Củ Chi) xã Tân Hiệp (huyện Hóc Môn), tiếp giáp Tỉnh lộ 15, phía sau là kênh rạch. Trưa 14/2, Tuấn bị tiêu diệt sau khi lên đạn súng AK, ngắm bắn về phía lực lượng truy bắt.