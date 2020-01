Bánh ngọt tẩm cần sa

Hà NộiNguyễn Lan Hương và Hoàng Minh Quang sang nước ngoài học làm bánh có tẩm tinh dầu cần sa, rao bán giá mỗi chiếc 270.000 đồng.

Ngày 20/1, đại diện Cục Cảnh sát phòng chống tội phạm về ma túy (Bộ Công an) cho biết đã bàn giao Nguyễn Lan Hương (24 tuổi, quận Hoàn Kiếm) và Hoàng Minh Quang (21 tuổi, quận Hai Bà Trưng) cho Công an Hà Nội để khởi tố vụ án, khởi tố bị can về hành vi mua bán trái phép chất ma túy.

Trước đó, nhà chức trách phát hiện Quang và Hương rao bán trên mạng xã hội loại bánh chứa chất cần sa, giá từ 230.000 đến 270.000 đồng.

Nguyễn Lan Hương cùng tang vật tại cơ quan điều tra. Ảnh. Công an cung cấp

Đến cuối tháng 12/2019, Quang bị bắt khi đang chuẩn bị giao bánh tại khu vực phố Phùng Hưng. Số bánh được xác định chứa gần 150 gam cần sa.

Cảnh sát sau đó bắt quả tang Hương mang trong người 21 bánh màu nâu hình tròn và một bánh hình chữ nhật có thành phần cần sa, tổng khối lượng gần 780 g.

Tại nơi ở của Hương tại phường Cửa Đông, công an thu thêm 11 chiếc bánh với số lượng cần sa tẩm bên trong khoảng 378 g cùng nhiều tang vật, dụng dụng làm bánh chứa chất cần sa.

Tại cơ quan điều tra, Quang và Hương khai đi nước ngoài để học cách làm bánh cần sa. Họ mua cần sa khô, tách chiết tinh dầu rồi trộn với nguyên liệu làm bánh thông thường. Khách mua chủ yếu là người nghiện ma túy.

Trước đó, ngày 20/12/2019, trung tướng Phạm Văn Các (Cục trưởng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy) cho biết đơn vị đã cử cán bộ xác minh sau khi có thông tin xuất hiện quảng cáo bán chocolate, kẹo mút, bánh bích quy chứa cần sa trên mạng xã hội. Người bán giới thiệu đặt hàng từ châu Âu, mỗi tuần hàng về vài lần.