Băng trộm chuyên đột nhập phòng trọ ở Sài Gòn

Thọ và đồng phạm hàng đêm đảo quanh các dãy nhà trọ, phá khoá vào lấy nhiều xe máy đắt tiền.

Đội 4 Phòng cảnh sát hình sự Công an TP HCM ngày 4/7 bắt 5 người trong băng nhóm do Nguyễn Hoàng Thọ (25 tuổi) cầm đầu về hành vi Trộm cắp tài sản và Tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có.

Băng trộm chuyên gây án ở các phòng trọ Sài Gòn

Trước đó, các khu trọ liên tục bị đột nhập lấy xe máy đắt tiền. Camera an ninh cho thấy nhóm thanh niên đi khá đông. Xác minh lai lịch các nghi can, trinh sát phát hiện đường dây tiêu thụ xe gian.

Người đầu tiên bị bắt là Nguyễn Hoàng Bông (27 tuổi) khi đang chạy chiếc xe là tang vật vụ trộm trước đó. Mở rộng điều tra, cảnh sát bắt Thọ cùng 3 đàn em khác.

Nhóm này được cho là thừa nhận thực hiện hàng chục vụ trộm xe ở các khu nhà trọ. Mới đây, chúng phá khoá căn nhà ở đường Lê Quang Định (quận Bình Thạnh), thay nhau vào lựa chọn lấy 4 chiếc xe tay ga.

Cơ quan điều tra đang mở rộng vụ án.

Quốc Thắng