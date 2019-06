Băng giả gái mại dâm trộm tài sản ở Sài Gòn

Anh em Vỹ chỉ đạo nhiều đàn em giả gái chạy xe mời khách mua dâm giá rẻ ở khu vực vùng ven, đưa vào nhà nghỉ rồi lén lấy tài sản.

Ngày 10/6, Công an TP HCM khởi tố 8 nghi can trong băng trộm do anh em Lý Phương Vỹ (43 tuổi) và Lý Ngọc Giang (38 tuổi, quê Bạc Liêu) cầm đầu. Hơn 20 người khác bị tạm giữ để làm rõ hành vi liên quan.

Các nghi can trong băng trộm. Ảnh: Công an cung cấp.

Theo điều tra, đàn em của Vỹ có cả gái bán dâm và nam giả nữ. Hàng đêm, những người này chạy xe qua nhiều tuyến đường ở vùng ven TP HCM mời khách mua dâm giá rẻ. Khi thoả thuận xong, chúng dẫn họ vào các nhà nghỉ tồi tàn. Thừa lúc khách vào phòng tắm, gái bán dâm và đồng phạm lấy trộm điện thoại, tiền... rồi bỏ trốn.

Mới đây, người đàn ông theo cô gái trang điểm đậm vào nhà nghỉ ven quốc lộ 1A (huyện Hóc Môn, TP HCM). Khi ông này vào nhà tắm, đàn em của Vỹ liền lục túi tìm ví tiền, điện thoại. Cửa phòng bất ngờ bật mở, nhiều trinh sát ập vào bắt quả tang. Gần 30 người liên quan bị đưa về trụ sở, trong đó có nhiều thanh niên giả gái.

Cơ quan điều tra xác định, băng nhóm này hoạt động từ năm 2017, lấy trộm hàng trăm điện thoại và nhiều tài sản của khách "ham vui", giá trị ước tính cả tỷ đồng. Nhiều nạn nhân xấu hổ không trình báo cảnh sát khiến băng này hoạt động suốt thời gian dài.

Quốc Thắng