Bác sĩ có quyền báo công an để bảo vệ nạn nhân?

Cán bộ, nhân viên y tế liệu có nghĩa vụ báo cảnh sát nếu phát hiện dấu hiệu tội phạm của người bệnh trong lúc điều trị hay không? (Đặng Nhân)

Qua bài báo "Những lần bị hành hạ của nhân viên quán cà phê" của VnExpress, tôi ấn tượng với chi tiết khi thấy nạn nhân được đưa vào bệnh viện với thương tích đầy mình, bác sĩ đã báo tin cho công an vào cuộc xử lý. Kẻ vũ phu từ đây đã bị phát hiện.

Luật sư trả lời

Theo điều 5 Bộ luật Tố tụng hình sự năm 2015, tổ chức, cá nhân có quyền và nghĩa vụ phát hiện, tố giác, báo tin về tội phạm; tham gia đấu tranh, phòng, chống tội phạm, góp phần đảm bảo an ninh trật tự, an toàn xã hội.

Như vậy, việc phát hiện, tố giác tội phạm không những là quyền mà còn là nghĩa vụ của mỗi công dân. Luật không đòi hỏi người tố giác phải nhận thức, đánh giá được hành vi gây thiệt hại, nguy hiểm cho xã hội của người vi phạm đã phải là tội phạm hay chưa bởi không phải ai cũng am hiểu pháp luật. Pháp luật cũng không xem xét trách nhiệm với trường hợp tố giác nhưng sau đó được cơ quan chức năng kết luận đó không phải là tội phạm.

Tuy nhiên, trường hợp bịa đặt người khác phạm tội và tố cáo họ trước cơ quan có thẩm quyền thì có thể bị xem xét về tội Vu khống theo quy định tại điều 156 Bộ luật Hình sự năm 2015.

Đối chiếu quy định nói trên, các y, bác sỹ khi cấp cứu, điều trị cho bệnh nhân mà thấy dấu hiệu thiệt hại của bệnh nhân do hành vi phạm tội gây ra (thường biểu hiện qua vết thương mà không phải do bệnh tật, tai nạn gây ra) đều có nghĩa vụ trình báo với cơ quan công an.

Ngoài ra, điều 4 Thông tư liên tịch số 01/2017/TTLT-BCA-BQP-BTC-BNN&PTNT-VKSNDTC về tiếp nhận, giải quyết tố giác, tin báo về tội phạm, cơ quan chức năng có trách nhiệm giữ bí mật việc tố giác, báo tin về tội phạm, bảo vệ tính mạng, sức khỏe, danh dự, nhân phẩm, uy tín, tài sản, các quyền và lợi ích hợp pháp khác của người tố giác và người thân thích của họ khi bị đe dọa.

Do vậy, các cán bộ y tế hoàn toàn có thể yên tâm sẽ được pháp luật bảo vệ khi trình báo sự việc có dấu hiệu tội phạm.

Luật sư Vũ Tiến Vinh

Công ty Luật Bảo An, Hà Nội