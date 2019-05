Ba vụ kiện ngược đời của con bạc khi thua trắng tay

Một số người khởi kiện tại Mỹ cho rằng sòng bạc có nghĩa vụ ngăn cản khi biết rõ người chơi say xỉn.

Ngày 2/2/2014, doanh nhân Mark Johnston (sinh 1962) dành ra 17 tiếng liên tục vừa uống rượu vừa đánh bạc tại sòng bạc Downtown Grand Casino thuộc thành phố Las Vegas, bang Nevada, Mỹ, cuối cùng bị nợ hơn 500.000 USD.

Mark Johnston sau đó không chịu trả vì cho rằng mình đã say rượu từ trước khi tới sòng bạc. Theo pháp luật bang Nevada, nhà cái không được cho người rõ ràng có dấu hiệu say xỉn chơi bạc. Mark Johnston đâm đơn kiện, cáo buộc sòng bạc biết rõ mình say nhưng vẫn cố phục vụ đồ uống, tổng cộng 30 cốc rượu, khiến ông không kiểm soát bản thân.

Phía sòng bạc phản bác rằng Mark Johnston không có dấu hiệu say xỉn khi vào chơi. Hơn nữa, chính Mark Johnston mới là người có lỗi vì đã viết bốn tờ séc khống để được vay tiền của sòng bạc. Đơn kiện của người đàn ông sau đó bị tòa bác bỏ. Mark Johnston cũng bị bắt vì hành vi viết chi phiếu khống.

Mark Johnston khẳng định say từ trước khi tới sòng bạc.

Christen Hainz (sinh 1964) có hai con gái, là giám đốc của công ty vật liệu xây dựng tại thành phố Klagenfurt, Áo. Từ 1997 tới 2000, Christen Hainz nói bị thua 2,5 triệu Euro tại sòng bạc Casino Austria, dẫn tới mất trắng công ty.

Christen Hainz khởi kiện sòng bạc với lập luận rằng sòng phải có nghĩa vụ quan tâm tới khách hàng, phải ngăn cản người chơi say rượu hoặc không thể kiểm soát được hành động. Christen Hainz nói mình bị bệnh nghiện cờ bạc, chỉ thích đặt cược những món tiền cực lớn, từng mất hơn 41.000 Euro trong một lần chơi. Đơn kiện đòi bồi thường một nửa số tiền mà Christen Hainz nói đã bị thua. Tuy vậy, phía sòng bạc khẳng định Christen Hainz chỉ thua 290.000 Euro tại đây.

Tháng 2/2002, tòa án sơ thẩm tuyên sòng bạc Casino Austria có lỗi không nghiên cứu trước về tình hình tài chính của người chơi, đồng thời không có hành động ngăn cản người có dấu hiệu nghiện cờ bạc. Cân nhắc con số hai bên đưa ra, tòa sơ thẩm buộc sòng bạc phải trả 499.729 Euro cho Christen Hainz. Hai năm sau, tòa phúc thẩm giữ nguyên phán quyết này.

Arelia Taveras (sinh 1971) là nữ luật sư thành công tại New York với mức thu nhập 500.000 USD mỗi năm. Từ tháng 9/2003, nữ luật sư bắt đầu tìm tới sòng bạc ở thành phố Atlantic, bang New Jersey, Mỹ để giải tỏa áp lực công việc, cuối cùng thua mất 850.000 USD trong hai năm. Arelia Taveras kể lại có lần cô chơi bạc năm ngày liên tiếp, không ăn uống gì ngoài nước cam và kẹo socola.

Tháng 9/2007, Arelia Taveras khởi kiện 7 sòng bạc lớn nhất tại thành phố Atlantic đòi bồi thường 20 triệu USD với lý do những nơi này biết rõ mình nghiện cờ bạc, lẽ ra phải ngăn không cho chơi. Đơn kiện cáo buộc chính sự thờ ơ ấy đã khiến Arelia Taveras phải mang nợ một triệu USD sau khi mất nhà riêng và nhà của bố mẹ, nướng sạch tiền.

Thẩm phán tòa sơ thẩm liên bang New Jersey nhận định chỉ cần hoạt động của sòng bạc tuân thủ quy định pháp luật, các cơ sở này sẽ không phải chịu trách nhiệm với những thiệt hại người nghiện cờ bạc tự gây ra cho bản thân. Đơn kiện bị bác vào năm 2008.

Quốc Đạt (Theo Telegraph, Sydney Morning Herald, New York Post)