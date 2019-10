Ba trưởng khoa Bệnh viện Tâm thần Thanh Hoá bị bắt

Công an khởi tố ba bác sĩ trưởng khoa và hai điều dưỡng của Bệnh viện Tâm thần Thanh Hóa với cáo buộc lạm dụng chức vụ, quyền hạn khi thi hành công vụ.

Sáng 31/10, Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Thanh Hóa xác nhận các nghi can gồm: ông Vi Du Lịch (bác sĩ, Trưởng khoa Nam 1), ông Phan Văn Giỏi (bác sĩ, Trưởng khoa Nam 2), bà Đinh Thị Thu Hồng (bác sĩ, Trưởng khoa Nữ) và hai điều dưỡng Phạm Thị Nhung, Phạm Thị Phương.

Lệnh khởi tố, khám xét nơi ở và làm việc của những nghi can trên được thực hiện ngày 30/10. Ba bác sĩ bị tạm giam; hai điều dưỡng được tại ngoại song cấm đi khỏi nơi cư trú.

Công an đọc lệnh bắt tạm giam bị can Phan Văn Giỏi (áo đen).

Theo nhà chức trách, những người trên bị khởi tố vì nghi liên quan việc bớt xén thuốc bảo hiểm y tế của bệnh nhân, tuồn ra ngoài tiêu thụ.

Trong 5 những người bị bắt, bà Đinh Thu Hồng là vợ ông Trịnh Văn Anh, Giám đốc Bệnh viện Tâm thần Thanh Hóa. Ông Anh xác nhận nhiều cán bộ bị bắt với cáo buộc trục lợi thuốc bảo hiểm song từ chối cung cấp thông tin chi tiết.