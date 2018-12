Ba phụ nữ bị khởi tố vì đánh ghen trong ôtô

Người đàn bà lôi 'tình địch' vào ôtô để đánh ghen

Ngày 22/5, Công an thành phố Vinh (Nghệ An) khởi tố bị can, bắt Lê Thị Trang Đài (28 tuổi) về tội cố ý gây thương tích, bắt giữ người trái pháp luật, theo điều 134 và 157 (Bộ luật hình sự 2015). Nguyễn Thị Quỳnh Trang (23 tuổi) và Hoàng Thị Thúy (27 tuổi) bị khởi tố cùng tội danh song được tại ngoại.

Cơ quan điều tra xác định, Đài nghi ngờ chồng quan hệ bất chính với cô gái 21 tuổi nên rủ Thúy, Trang cùng đi đánh ghen.

Ngày 6/5, phát hiện "tình địch" đang ngồi ở vỉa hè ở đường Nguyễn Đức Cảnh (thành phố Vinh), nhóm Đài lái ôtô tới áp sát "mời" thiếu nữ lên xe để trò chuyện. Trong chiếc ôtô, Đài cùng hai người bạn đã đánh đập, cắt tóc "tình địch".

Gây án xong, nhóm nghi phạm bỏ nạn nhân lại hiện trường. Ba ngày sau, cảnh sát lần lượt bắt những người gây án. Nạn nhân trong vụ án bị thương tật 7%.