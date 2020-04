Ba người đàn ông xâm hại bé gái 15 tuổi

Quảng BìnhBa người đàn ông nghiện ma tuý bị khởi tố, tạm giam vì quan hệ tình dục, dâm ô với bé gái 15 tuổi trong nhà nghỉ.

Trần Văn Hùng tại cơ quan điều tra. Ảnh: Trần Tuấn

Ngày 2/4, Công an thị xã Ba Đồn khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can, tạm giam Trần Văn Hùng (29 tuổi), Đoàn Văn Thiết (35 tuổi) về tội Giao cấu hoặc thực hiện hành vi quan hệ tình dục với người từ đủ 13 tuổi đến dưới 16 tuổi và khởi tố bị can với Cao Xuân Tú (22 tuổi) về tội Dâm ô với người dưới 16 tuổi. Nạn nhân là bé gái 15 tuổi, quê ở Hà Tĩnh.

Theo kết quả xác minh, ngày 27/3, cô bé đón xe khách vào huyện Ba Đồn để gặp Hùng, có quan hệ tình dục.

Cao Xuân Tú có hành vi dâm ô bé gái 15 tuổi sau khi sử dụng ma tuý. Ảnh: Trần Tuấn

Sáng 28/3, Hùng và bé gái đến chơi nhà Thiết. Tại đây, hai người đàn ông dùng ma tuý rồi đưa đứa trẻ đến nhà nghỉ... Tối cùng ngày, Tú là bạn của Hùng đến đây, cùng sử dụng ma tuý với nạn nhân và có hành vi dâm ô.

Sau khi thoát ra khỏi nhà nghỉ, thiếu nữ tố cáo hành vi của ba người đàn ông tới nhà chức trách thị xã Ba Đồn. Công an cho biết, ba nghi phạm đã thừa nhận hành vi bị cáo buộc.