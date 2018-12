Ba người đàn ông ném đá ôtô khách vì bị nhắc nhở đánh võng

Điều 5 Nghị định 167 về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực an ninh, trật tự, an toàn xã hội quy định: Phạt tiền từ 500.000 đến 1.000.000 đồng với một trong những hành vi sau: đánh nhau hoặc xúi giục người khác đánh nhau; say rượu, bia gây mất trật tự công cộng; ném gạch, đất, đá, cát hoặc bất cứ vật gì khác vào nhà, vào phương tiện giao thông, vào người, đồ vật, tài sản của người khác...