Bà lão mất 6 tỷ đồng sau cú điện thoại mạo danh công an

Công an tỉnh Lạng Sơn cho biết vừa phối hợp với Công an TP HCM và Ngân hàng BIDV Lạng Sơn phát hiện đường dây lừa đảo chiếm đoạt tài sản qua điện thoại.

Ngày 12/10, bà Đặng Thị Tâm (77 tuổi, trú quận 1, TP HCM) tới công an trình báo bị một người gọi điện thoại xưng danh công an đang điều tra đường dây tội phạm thông báo bà bị tình nghi có liên quan. "Điều tra viên" đề nghị bà Tâm chuyển 6 tỷ đồng vào tài khoản của cơ quan công an để kiểm tra, ngay sau đó sẽ được hoàn trả.

Chuyển xong 6 tỷ đồng vào tài khoản tại 6 ngân hàng theo hướng dẫn qua điện thoại, quá hẹn không tiền "quay về", bà Tâm cùng gia đình tìm hiểu mới biết đã bị lừa.

Nhà chức trách vào cuộc, xác định tác giả vụ lừa đảo là Lộc Thị Tâm (47 tuổi) và con gái Trần Ánh Tuyết, cùng trú xã Mai Pha, thành phố Lạng Sơn. Các nghi can thừa nhận đã lừa bà Tâm chuyển tiền vào 5 tài khoản ngân hàng tại Lạng Sơn và một tài khoản ở Hà Nam.

Hiện, Tuyết đã rút được 2 tỷ đồng. Nhà chức trách đã phong tỏa tài khoản và tiếp tục làm rõ vai trò của một số người trong gia đình bà Tâm.

Hồng Vân

