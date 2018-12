Ba lần lừa người đàn bà giàu có muốn mua nhà 'suất ngoại giao'

Mạo danh cán bộ ngân hàng, lừa 21 tỷ đồng của gia đình ân nhân

Theo bản án sơ thẩm chiều 10/5 của TAND Hà Nội, bố mẹ Trần Thị Tùng (36 tuổi) và vợ chồng bà Hà quen nhau từ năm 1985. Bố mẹ Tùng coi chồng bà Hà là ân nhân vì đã chữa khỏi bệnh cho Tùng.

Khi trưởng thành, Tùng rời Thanh Hoá đi lập nghiệp ở Hà Nội, thỉnh thoảng đến nhà bà Hà chơi. Năm 2010, Tùng mạo nhận với bà Hà rằng mình là cán bộ thẩm định của một ngân hàng lớn và khoe có khả năng mua được bất động sản với giá gốc. Để tạo lòng tin, cô ta cho xem sổ hộ khẩu có ghi nơi làm việc, khoe những bức ảnh mặc trang phục giống đồng phục ngân hàng. Do có nhu cầu và tin tưởng Tùng, bà Hà đã nhờ mua hộ.

Cuối năm 2010, Tùng đưa bà Hà đi xem mảnh đất 200m2 ở khu Bắc An Khánh (Hà Nội), cho hay mua được giá gốc 35 triệu đồng/m2, sau 3 tháng sẽ làm xong thủ tục. Tùng nói do mua giá gốc nên phải đặt cọc ngay, bà Hà đưa trước 2,2 tỷ đồng. Đến hạn giao nhà theo cam kết, Tùng xin khất với lý do vướng thủ tục.

Giữa năm 2011, Tùng tiếp tục khoe ngân hàng đang phát mại một ngôi nhà có vị trí đắc địa tại Hồ Tây do quá hạn vay. Muốn mua tài sản này, từ tháng 3/2012 đến tháng 2/2013, bà Hà đưa cho Tùng gần 13 tỷ đồng để “nộp ngân hàng”. Khi bà Hà hỏi giấy tờ, Tùng nói ngân hàng mất sổ đỏ và thuyết phục chờ làm thủ tục.

Khoảng tháng 7/2012, Tùng lại nói nhà băng đang tiếp tục phát mại bất động sản tại quận trung tâm TP HCM, đưa bà đến xem nhân chuyến đi công tác vào đây. Tùng cho biết đây là suất ưu tiên nên mới mua được giá 26 tỷ đồng. Lần thứ ba, nữ quái tiếp tục chiếm đoạt 6,4 tỷ đồng tiền đặt cọc của bà Hà.

Tại phiên toà hôm nay, Tùng khai toàn bộ tiền chiếm đoạt của bà Hà đã cho người khác vay lại để đáo nợ ngân hàng và nhập hàng hóa. Do người này thua lỗ nên Tùng mất trắng.

Theo cáo buộc, ngoài lừa bà Hà số tiền lớn, với chiêu mạo nhận cán bộ ngân hàng nhà nước, Tùng đã lừa 600 triệu đồng "chạy việc" của một nạn nhân khác.

Toà đã tuyên phạt Tùng tù chung thân về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Việt Dũng

* Tên bị hại đã thay đổi