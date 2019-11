Ba kẻ trộm xịt bột ớt làm trung úy công an tử nạn

Long AnBị truy đuổi khi trộm xe, Lê Thành Đoán, 26 tuổi, cùng hai đồng phạm xịt bột ớt chống trả khiến trung úy công an ngã xe, tử vong.

Ngày 27/11, Đoán cùng Nguyễn Đoàn Phước Bảo (22 tuổi) và Trần Hà Anh (17 tuổi, cùng ở huyện Bình Chánh, TP HCM) bị khởi tố về tội Trộm cắp tài sản.

Lê Thành Đoán (phải) cùng Nguyễn Đoàn Phước Bảo tại cơ quan công an. Ảnh: Thúy Phương.

Theo điều tra, rạng sáng 14/11, nhóm Đoán từ TP HCM chạy hai xe máy, vượt hơn 10 km đến huyện Cần Đước để "ăn hàng". Phát hiện chiếc ba gác đậu tại bãi đất trống ở xã Long Trạch không người trông coi, một tên lên xe nổ máy chạy.

Trung úy Tống Duy Tân (30 tuổi, cán bộ điều tra Công an huyện Cần Đước) cùng đồng đội đang tuần tra gần đó phát hiện liền tăng ga truy đuổi.

Sau hai km đeo bám, các cảnh sát nổ súng chỉ thiên yêu cầu nhóm trộm dừng xe nhưng bất thành. Chúng dùng bột ớt chống trả, ép xe làm trung úy Tân cùng một cảnh sát ngã xuống đường. Ba tên trộm bỏ lại tang vật rồi tẩu thoát.

Trung úy Tân bị thương nặng, được đưa đi cấp cứu nhưng không qua khỏi sau hai ngày. Anh được thăng quân hàm thượng úy trước thời hạn.

Hai hôm sau, Đoán và Bảo bị các trinh sát Công an Long An phối hợp Công an TP HCM bắt giữ tại nhà riêng. Tên còn lại cũng sa lưới năm ngày sau đó.

Cảnh sát thu giữ nhiều tang vật như xe ba gác, môtô, máy hàn điện, máy cắt kim loại, bình xịt hơi cay, bột ớt, súng hơi, dao tự chế cùng dụng cụ sử dụng ma túy.

Ba nghi phạm khai còn trộm thành công ba vụ khác khác tại Long An và TP HCM. Chúng cho biết bột ớt tấn công cảnh sát được pha với chất tẩy rửa sơn và đựng trong bình xịt hơi cay tự chế.

Thúy Phượng