Ba cựu công an phường bị truy tố tội Nhận hối lộ

Ông Nguyễn Thế Biết, cựu phó trưởng Công an phường Thanh Xuân Nam, Hà Nội, đòi hai người nghiện ma túy đưa 60 triệu đồng thì mới "tha".

Ông Biết cùng Trần Văn Trọng (39 tuổi), Nguyễn Minh Tuấn (32 tuổi), hai cựu công an phường Thanh Xuân Nam, quận Thanh Xuân, Hà Nội, bị VKSND Tối cao ra cáo trạng truy tố về tội Nhận hối lộ với khung hình phạt 7-15 năm.

Theo cáo buộc, ngày 23/7/2014, khi bị bắt giữ đưa về trụ sở Công an phường Thanh Xuân Nam, hai nghi can tàng trữ 5 gói ma túy đã xin không bị xử lý. Ba công an trên nói sẽ chấp nhận việc này nếu mỗi người đưa 30 triệu đồng.

Do không đủ tiền, một nghi phạm đề nghị ông Tuấn và Trọng đưa đi cầm cố xe máy của anh ta lấy bảy triệu đồng. Cùng với hai triệu đồng có trong ví, hai nghi phạm chuyển cho nhóm ông Biết tổng cộng chín triệu đồng.

Nhận tiền, nhóm ông Biết chia nhau mỗi người ba triệu đồng, không lập hồ sơ xử lý và không báo cáo với trưởng công an phường. Về số ma túy, các công an chỉ giữ hai gói để tiêu hủy, số còn lại trả cho hai nghi phạm.

Sau khi đưa tiền, hai người đàn ông đưa hối lộ đã trình báo công an. Ông Biết đã tìm đến nhà một trong hai người thuyết phục trả lại tiền và hứa cho thêm 100 triệu đồng nếu không khai việc đưa hối lộ song không được đồng ý.

Đầu tháng 9/2014, làm việc với Công an Hà Nội, cả ba bị can thừa nhận hành vi nhận hối lộ. Gần bốn năm sau, tháng 8/2018, hồ sơ vụ việc được chuyển lên Cơ quan điều tra VKSND Tối cao để xử lý theo thẩm quyền. Tháng 12/2018, các ông Biết, Trọng và Tuấn bị khởi tố về tội Nhận hối lộ.

VKSND Tối cao cho rằng, hai nghi phạm có dấu hiệu tội Sử dụng trái phép chất ma túy song không thể truy cứu trách nhiệm hình sự do đã dùng và tiêu hủy hết, không rõ trọng lượng. Hai người này còn có dấu hiệu của tội Đưa hối lộ nhưng đã tố cáo sự việc trước khi bị phát hiện nên cơ quan điều tra không xem xét.