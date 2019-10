Ba cựu cán bộ trại giam lĩnh án

Long AnBa cựu cán bộ trại giam Long Hòa bị phạt 5-7 năm tù vì đã dùng gậy cao su đánh phạm nhân 17 tuổi.

Ngày 10/7, TAND Bến Lức xử sơ thẩm, tuyên phạt Nguyễn Phước Thuận (37 tuổi, cựu cán bộ quản giáo) 7 năm tù; Nguyễn Minh Huân (27 tuổi, cựu cán bộ quản giáo) và Châu Minh Nhựt (23 tuổi, cựu chiến sĩ nghĩa vụ) 5 năm tù về tội Dùng nhục hình, theo điều 298 Bộ luật Hình sự năm 1999.

Theo cáo trạng, tháng 10/2017, Thuận cùng Huân và Nhựt được phân công phụ trách những phạm nhân chưa thành niên tại trại Trại giam Long Hòa (Tổng cục VIII, Bộ Công an, đóng ở tỉnh Long An), trong đó có Lại Quốc Huy (17 tuổi, quê Long An).

Thuận (áo trắng) cùng hai bị cáo còn lại tại tòa. Ảnh: Hoàng Nam.

Sáng 20/10, ba cán bộ trại giam lần lượt gọi Huy cùng 3 phạm nhân vào phòng làm việc trong xưởng đan ghế, hỏi lý do bỏ lao động. Họ bắt những người này nằm sấp, dùng gậy cao su đánh vào mông, đùi, chân, sau đó bỏ đói.

Đến trưa, các bị cáo tiếp tục gọi Huy vào, hỏi lý do và đè anh này này xuống sàn. Nạn nhân vùng vẫy, bị hai phạm nhân khác đang có mặt còng hai tay. Các cán bộ dùng gậy cao su đánh Huy liên tiếp, sau đó còng tay vào vách.

Đến đầu giờ chiều, các bị cáo phát hiện Huy ngất xỉu, liền tháo còng đưa đi cấp cứu, nhưng nạn nhân đã chết.

Sau khi xảy ra sự việc, đại diện Trại giam Long Hòa cùng các bị cáo đã bồi thường cho gia đình bị hại gần 200 triệu đồng.

Xử sơ thẩm tháng 8/2018, tòa tuyên phạt ba cựu cán bộ trại giam từ 2 năm đến 3 năm 6 tháng tù.

Đến cuối năm 2018, TAND tỉnh Long An xử phúc thẩm, tuyên hủy bản án sơ thẩm do vi phạm nghiêm trọng tố tụng như không thu giữ vật chứng, chưa thực nghiệm hiện trường.

Tại phiên sơ thẩm lần 2, đại diện viện kiểm sát đề nghị mức án từ 4 đến 5 năm tù đối với Thuận, 2-3 năm tù đối với Huân và Nhựt. Tuy nhiên, HĐXX nhận định, hành vi của các bị cáo là hết sức nghiêm trọng, ảnh hưởng đến tính tích cực của pháp luật về giáo dục cải hoán phạm nhân, nên đã tăng khung hình phạt.

Hoàng Nam