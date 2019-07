Án tử hình cho cựu trinh sát đánh tráo hơn 5 kg ma túy

Phạm Quốc Việt (cựu trinh sát, Công an Hải Phòng) lấy trộm túi ma túy trong tủ tang vật, đánh tráo bằng 6 kg đường.

TAND Hải Phòng ngày 15/7 mở lại phiên tòa sơ thẩm xét xử hai cựu công an về tội Mua bán trái phép chất ma túy, tuyên án tử hình với bị cáo Phạm Quốc Việt (26 tuổi, cựu cán bộ trinh sát Đội 3, Phòng cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy, Công an Hải Phòng); 20 năm tù với Phạm Đức Công (34 tuổi, cựu công an phường Thượng Lý, quận Hồng Bàng).

Liên quan vụ án, Bùi Thị Quyên và Trần Thị Ngọc Anh bị phạt lần lượt 15 tháng tù và 12 tháng tù treo do không tố giác tội phạm. Hai nữ bị cáo là bạn gái của Việt, Công.

Theo cáo trạng, 1h15' ngày 27/4/2018, Phòng Cảnh sát hình sự Công an thành phố phối hợp với Công an quận Hồng Bàng kiểm tra một nhà nghỉ, bắt quả tang Công tàng trữ trái phép hơn 500 g ma túy đá.

Công khai 10 ngày trước Việt gọi điện thoại nhờ tìm người tiêu thụ ma túy đá. Công nhận lời và cho biết cần có "hàng" để khách kiểm tra chất lượng rồi mới thỏa thuận giá.

Nửa đêm 17/4/2018, Công đi xe máy ra bờ mương Quán Nam (gần cầu vượt Lạch Tray) nhận hơn 500 g ma túy đá rồi trở về nhà nghỉ đợi bạn gái đến. Ngay sau đó, Công bị nhà chức trách ập vào bắt giữ.

Hay tin, Việt bỏ trốn khỏi nơi cư trú. Khám phòng trọ của bạn gái Việt, cảnh sát thu 13 gói ma túy đá. Hai hôm sau, Việt ra đầu thú.

Việt khai ngày 8/2/2018 tham gia vụ bắt quả tang Bùi Công Doanh (56 tuổi) vận chuyển trái phép 5,85 kg ma túy đá. Sau khi nhà chức trách lấy mẫu ma túy đi giám định, số lượng còn lại hơn 5,75 kg được lãnh đạo giao cho đội 3 cất giữ tại tủ sắt ở cơ quan.

Cuối tháng 3/2018, Việt nảy sinh ý định trộm cắp ma túy tang vật trên nên cạy tủ lấy, đánh tráo bằng 6 kg đường. Toàn bộ số ma túy, Việt chia nhỏ thành nhiều túi nhỏ đem về nhà trọ của bạn gái cất giữ, liên hệ với Công tìm khách tiêu thụ.