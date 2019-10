An ninh siết chặt trước trận đấu Việt Nam - Malaysia

Hà NộiCông an quận Nam Từ Liêm sẽ mật phục, huy động hết quân số để đảm bảo an ninh, ngăn ngừa đốt pháo sáng trên sân Mỹ Đình.

Theo Công an quận Nam Từ Liêm, bảo vệ trận đấu giữa Việt Nam - Malaysia vào tối 10/10, nhiều tốp cảnh sát sẽ cải trang trên đường để giữ trật tự trước, trong và sau khi thi đấu.

Lãnh đạo Trung đoàn Cảnh sát cơ động (Công an Hà Nội) cho biết huy động tối đa lực lượng để đảm bảo an ninh tại sân vận động Mỹ Đình. Trung đoàn cũng áp dụng nhiều biện pháp mới để kiểm soát an ninh, ngăn chặn cổ động viên có hành vi gây rối, đốt pháo sáng. 40 camera được lắp quanh các khán đài của sân vận động Mỹ Đình để kịp thời phát hiện, xử lý cổ động viên vi phạm.

Tùy thuộc kết quả sau trận đấu, Trung đoàn sẽ lập các tổ tuần tra để chống đua xe và cổ vũ đua.

Cảnh sát bảo vệ khu vực bán vé trận Việt Nam - Malaysia. Ảnh: Văn Dánh

Trong chiều 9/10, Công an quận Nam Từ Liêm đã bắt quả tang 6 người đang chèo kéo bán 54 vé trận Việt Nam - Malaysia trước sân Mỹ Đình.

Nhóm người này mua vé trực tiếp từ ban tổ chức và các nguồn khác nhau rồi bán với giá gấp 5-6 lần mệnh giá thật, Đội cảnh sát hình sự Nam Từ Liêm cho biết.

Do bán vé là giao dịch dân sự, nhà chức trách xử phạt hành chính 6 người này từ 100.000 đến 300.000 đồng theo Nghị định 167/2013/NĐ-CP về hành vi gây mất trật tự công cộng. Toàn bộ tang vật được trả lại sau xử phạt.

Với dự kiến có hơn 40.000 khán giả trong và ngoài nước sẽ đến sân Mỹ Đình trong ngày 10/10, Công an Hà Nội hôm qua đã công bố cấm và hạn chế lưu thông từ 15h30 đến 22h30 tại đường Lê Đức Thọ, Lê Quang Đạo, Mễ Trì, Châu Văn Liêm, Đỗ Xuân Hợp, Trần Hữu Dực, Nguyễn Hoàng, Hàm Nghi, Tân Mỹ, Hồ Tùng Mậu, Phạm Hùng, đường gom phải Đại lộ Thăng Long...