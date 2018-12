Án mạng từ việc đóng cửa không cho vợ vào nhà

Công an Hà Tĩnh vừa khởi tố, tạm giam Trương Văn Phước (52 tuổi, trú xã Thạch Môn, TP Hà Tĩnh) để điều tra tội Giết người.

Theo tài liệu điều tra, tối 24/11 do cãi nhau với vợ, ông Phước đóng cửa không cho bà này vào nhà. Do trời mưa to, người vợ gọi cho Trương Văn Cường (43 tuổi, em trai Phước) đến để thuyết phục chồng mình. Tới nơi đập cổng nhưng không được mở, anh Cường liền nhảy qua hàng rào đi vào trong.

Thấy em trai, ông Phước đứng đợi sẵn ở sân, cầm gậy đánh tới tấp vào đầu, chân tay. Khi nạn nhân nằm bất động, Phước còn tấn công thêm cho hả giận. Bốn ngày sau, anh Cường tử vong do chấn thương sọ não.

Theo nhà chức trách, Phước có tiền sử nghiện rượu, thường hay đánh vợ và mẹ ruột.

Đức Hùng