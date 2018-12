90 vụ vận chuyển vũ khí qua sân bay Tân Sơn Nhất

Tại buổi làm việc với Phó Thủ tướng Thường trực Trương Hòa Bình ngày 3/12, Giám đốc sân bay Tân Sơn Nhất Đặng Tuấn Tú cho biết, từ đầu năm đến nay an ninh hàng không đã phát hiện hơn 55.700 trường hợp hành khách mang vật cấm qua sân bay. Trong đó có 90 trường hợp vận chuyển trái phép vũ khí, công cụ hỗ trợ.

Sân bay Tân Sơn Nhất còn ghi nhận 26 lần người dân chiếu đèn lazer vào máy bay và 2 trường hợp liên quan đến sự cố an ninh an toàn mạng.

Lãnh đạo sân bay Tân Sơn Nhất cũng nhìn nhận tính chuyên nghiệp của lực lượng kiểm soát an ninh hàng không chưa cao, nhất là trong công tác kiểm soát đối với nhân viên nội bộ. Họ đôi khi còn nể nang, chưa thống nhất, đặc biệt là nhân viên của các cơ quan quản lý hoạt động trong khu vực cách ly như Công an cửa khẩu, Hải quan sân bay.

Phó thủ tướng thường trực Trương Hòa Bình làm việc với sân bay Tân Sơn Nhất. Ảnh: X.T

Để nâng cao khả năng khai thác, đảm bảo an toàn, an ninh hàng không, Cảng hàng không quốc tế Tân Sơn Nhất đề nghị sớm được thành lập Đồn Công an tại sân bay nhằm tăng cường đảm bảo an ninh hàng không, trật tự công cộng, kịp thời xử lý các tình huống phát sinh; hỗ trợ đào tạo huấn luyện nhằm nâng cao kỹ năng cho lực lượng kiểm soát an ninh hàng không.

Ông Tú cũng đề nghị được trang bị thiết bị kiểm tra soi chiếu, giám sát an ninh hiện đại nhằm đáp ứng tình hình an ninh hàng không thế giới ngày càng có nhiều biến động. Đồng thời, ông đề nghị giảm áp lực về khai thác quá tải cho sân bay để giảm nguy cơ mất an toàn hàng không; xây dựng thêm đường giao thông kết nối sân bay ra thành phố và điều tiết giờ bay của các hãng hàng không khai thác đến Tân Sơn Nhất.

Phát biểu kết luận, Phó thủ tướng thường trực Trương Hòa Bình nói rằng, hoạt động hàng không ảnh hưởng đến mọi mặt đời sống xã hội cũng như tình hình sản xuất kinh doanh.

"Sự cố hàng không một khi đã xảy ra sẽ gây hậu quả vô cùng nghiêm trọng", ông nói và yêu cầu các cơ quan chức năng cần phối hợp, hỗ trợ sân bay Tân Sơn Nhất trong việc đầu tư hạ tầng, đáp ứng nhu cầu vận chuyển, tránh tình trạng quá tải.

Ông Bình cũng nhắc nhở các đơn vị tăng cường kiểm tra thường xuyên hệ thống đường lăn, an ninh mạng, tình trạng soi chiếu tia lazer, quyết liệt phòng chống buôn lậu nhằm đảm bảo tuyệt đối an ninh, an toàn hàng không.

Đối với các kiến nghị của Cảng hàng không quốc tế Tân Sơn Nhất, Phó Thủ Trương Hòa Bình chỉ đạo các Bộ ngành liên quan xem xét, giải quyết.

Từ đầu năm đến ngày 31/10, sản lượng hành khách của Cảng hàng không quốc tế Tân Sơn Nhất đạt gần 27 triệu lượt, dự kiến hết năm khoảng 32 triệu hành khách và tình trạng quá tải ngày càng gia tăng. Tân Sơn Nhất hiện có 2 đường hạ cất cánh song song, 13 đường lăn, 52 vị trí đỗ tàu bay. Do tốc độ tăng trưởng và phát triển mạnh mẽ dẫn đến thiếu vị trí đỗ cho tàu bay (theo quy hoạch đến năm 2020 sân bay Tân Sơn Nhất cần phải có 80 vị trí đỗ). Đối với công tác đảm bảo an ninh hàng không, hiện sân bay quốc tế Tân Sơn Nhất đã thành lập Trung tâm An ninh hàng không với 11 đội nghiệp vụ với tổng cộng 981 nhân viên kiểm soát. Trung tâm An ninh đang khai thác 65 máy chiếu an ninh, 67 thiết bị kim loại cầm tay, 2 thiết bị phát hiện chất nổ...

Hữu Nguyên