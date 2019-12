8 công nhân hỗn chiến

Hải Phòng8 công nhân cầm dao, kiếm lao ẩu đả vì mâu thuẫn trong giờ làm việc tại Công ty may Mai Hương, một người bị chém chết.

Công an Hải Phòng cho biết hỗn chiến xảy ra lúc 13h ngày 27/12, trên đường 351 đoạn qua thôn Kiên Trung, xã Hồng Thái, huyện An Dương. Nạn nhân là anh Bùi Đình Quang (34 tuổi, trú phường Văn Đẩu, quận Kiến An) - một trong 8 người tham gia hỗn chiến.

Nguyên nhân ban đầu được xác định trong quá trình làm việc tại Công ty May Mai Hương ở xã Hồng Thái, nhóm 4 người của Nguyễn Văn Xuân (33 tuổi) mâu thuẫn với nhóm của Quang.

Trước giờ làm ca chiều, 8 công nhân đã gây ra ẩu đả. Nhóm Xuân ra đầu thú sau một ngày bỏ trốn.