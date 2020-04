7 quái xế khiến hai cảnh sát hy sinh bị bắt

Đà NẵngNhóm thanh thiếu niên 16-20 tuổi tổ chức đua xe khiến đại uý Đặng Thanh Tuấn và trung sĩ Võ Văn Toàn hy sinh trên đường truy cản.

7 người bị Công an quận Sơn Trà bắt chiều 3/4 để điều tra hành vi gây rối trật tự công cộng, gồm: Nguyễn Đình Hoàn, Nguyễn Đăng An, Nguyễn Văn Giang, Nguyễn Văn Cường, Lê Ngọc Cường, Nguyễn Văn Vinh và Phạm Hồng Thái. Các nghi can tuổi từ 16 đến 20; cùng trú phường Hoà Phát, quận Cẩm Lệ.

Hai người liên quan khác do chưa đủ 16 tuổi nên được gia đình bảo lãnh.

Trong số này, Giang, An, Cường và Hoàn đã nghỉ học và đi làm lao động phổ thông. Vinh học lớp 10 Trung tâm giáo dục thường xuyên quận Cẩm Lệ. Riêng Cường và Hoàn từng bị xử lý hành chính do đánh nhau.

Đại tá Trần Mưu (Phó giám đốc Công an Đà Nẵng) cho biết, nhận định sự việc đã gây ảnh hưởng lớn lực lượng công an, chiều 3/4 thành phố đã giao cho Công an quận Sơn Trà hoàn tất hồ sơ để khởi tố vụ án, khởi tố bị can.

Bảy nghi phạm đang bị tạm giữ hình sự. Ảnh: Công an cung cấp.

Chiều 3/4, Bộ trưởng Công an Tô Lâm đã quyết định thăng cấp hàm từ đại uý lên thiếu tá cho anh Tuấn (41 tuổi) . Thiếu tướng Vũ Xuân Viên (Giám đốc Công an Đà Nẵng) thăng hàm từ trung sĩ lên thượng sĩ với anh Toàn (23 tuổi).

Trước đó khoảng 20h40 ngày 2/4, đại uý Tuấn và trung sĩ Võ Văn Toàn trong ca trực nhận thông tin nhóm khoảng 8 thanh thiếu niên tổ chức đua xe và có dấu hiệu cướp giật tài sản đã lên đường làm nhiệm vụ.

Đến đoạn qua cầu Mân Quang (đường Lê Đức Thọ, quận Sơn Trà), nhóm thanh niên đã tạt đầu xe khiến xe máy của anh Tuấn và Toàn ngã xuống đường. Hai công an tử vong tại chỗ.