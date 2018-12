7 người gây rối trước trụ sở UBND Bình Thuận lĩnh án

7 người gây rối ở trụ sở UBND Bình Thuận bị truy tố

Nhóm người đập phá trụ sở tỉnh Bình Thuận lĩnh án tù

Sáng 12/7, TAND TP Phan Thiết (Bình Thuận) xử sơ thẩm, tuyên phạt Nguyễn Đình Vũ (41 tuổi) và Trần Thị Ngọc (50 tuổi) 24 tháng tù giam về tội Gây rối trật tự công cộng. Cùng tội danh, 4 bị cáo khác lĩnh 30 tháng tù giam; Nguyễn Minh Hải bị phạt 18 tháng tù treo, do dưới 18 tuổi.

Đây là nhóm đầu tiên tham gia gây rối trật tự, chống người thi hành công vụ, hủy hoại tài sản ở tỉnh này bị đưa ra xét xử. Những người còn lại sẽ tách ra xét xử sau.

Theo cáo trạng, đêm 11/6, Vũ cùng nhóm người tụ tập trước cổng trụ sở UBND Bình Thuận hô khẩu hiệu phản đối dự thảo Luật Đặc khu kinh tế. Các bị cáo đã tham gia ném đá, bom xăng... vào cảnh sát đang làm nhiệm vụ.

Khi bị lực lượng chức năng giải tán, Vũ mang bình gas 12 kg đến giữa cầu Trần Hưng Đạo, cách cổng trụ sở UBND tỉnh chừng 50 m, tiếp tục hò hét. Lúc Vũ mở gas chuẩn bị châm lửa đốt thì bị cảnh sát ập vào ngăn chặn, bắt giữ.

Đại diện Viện kiểm sát đọc cáo trạng truy tố 7 bị cáo tại tòa. Ảnh: Thái Hà.

Tại tòa, các bị cáo thừa nhận hành vi phạm tội, tỏ ra ăn năn, hối hận trước những hành động thiếu suy nghĩ. Vũ khai hôm đó đang nhậu thì được bạn đưa xem video quay cảnh ném đá vào trụ sở UBND tỉnh. Sau chầu nhậu, Vũ xuống ghe lấy bình gas, thuê xe ôm chở đi tham gia gây rối.

Còn Ngọc kể lại đang phụ bán quán nhậu ở ven sông Cà Ty thì thấy mọi người tập trung về trụ sở UBND tỉnh nên đi theo xem. Nữ bị cáo được một số thanh niên nhờ rót xăng vào chai bia làm bom xăng để ném vào cảnh sát làm nhiệm vụ. Những người còn lại nói được người lạ cho tiền để đi ném đá.

Hội đồng xét xử nhận định hành vi gây rối trật tự của các bị cáo đã xâm phạm đến an toàn công cộng, gây mất an ninh trật tự, gây hoang mang trong nhân dân, do đó cần xử lý nghiêm khắc để răn đe, giáo dục.

Trụ sở UBND Bình Thuận bị đập phá, đốt trong 2 ngày 10 và 11/6. Ảnh: Phước Tuấn.

Trước đó, lấy cớ phản đối dự thảo Luật Đặc khu, ngày 10 và 11/6, nhiều người đã tràn vào trụ sở UBND Bình Thuận và Sở Kế hoạch - Đầu tư đập phá, đốt nhiều xe máy, ôtô. Tại thị trấn Phan Rí Cửa, những người quá khích đã chặn xe trên Quốc lộ 1, đốt hàng loạt ôtô ở trong trụ sở PCCC. Sự việc khiến hàng chục cảnh sát bị thương.

Ngoài Bình Thuận, các địa phương lân cận như TP HCM, Đồng Nai, Long An... cũng xảy ra tình trạng tương tự. Nhiều người đã bị khởi tố về các hành vi Gây rối trật tự công cộng, Hủy hoại tài sản và Chống người thi hành công vụ.

Phước Tuấn