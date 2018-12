6 người bị bắt vì đánh chết nghi can vô gia cư

Người đàn ông vô gia cư bị đánh hội đồng tới chết

Ngày 10/9, Công an tỉnh Nghệ An cho biết đã khởi tố bị can, tạm giam 6 người về hành vi cố ý gây thương tích dẫn tới hậu quả chết người.

Theo kết quả xác minh, khuya 29/8 anh Phạm Văn Lâm (32 tuổi, trú thị xã Hoàng Mai) trên đường đi làm về nhà bắt gặp người đàn ông ngoài 30 tuổi nằm ở ghế đá ven đường. Thương tình, anh Lâm hỏi chuyện rồi đưa về nhà nghỉ ngơi, ăn uống.

Anh Lâm bảo vợ là chị Hải nấu đồ cho vị khách lạ đang đói bụng. Chị Hải bê bát bún đến thì khách hỏi mượn điện thoại di động. Chị từ chối và nhìn kỹ thấy chiếc tuốc-nơ-vít trong túi quần anh ta nên cảnh giác nói với chồng. Cùng lúc này, người khách rút chiếc tuốc-nơ-vít ra tấn công Lâm nhưng anh tránh kịp nên bị thương nhẹ.

Nghe tiếng kêu cứu của chị Hải, người hàng xóm Nguyễn Ngọc Hoàn ở cạnh nhà chạy tới can thiệp đã bị anh ta cầm kéo đâm. Giơ hung khí lên doạ, người này chạy ra quốc lộ 1A rồi bị một số người dân truy đuổi, đánh hội đồng khiến gục bên đường.

Hình ảnh camera an ninh ghi cảnh người đàn ông bị đám đông bao vây khi ngã xuống đường. Ảnh: Cắt từ clip.

Cảnh sát có mặt can thiệp, đưa đi cấp cứu nhưng anh ta đã tử vong. Hiện, danh tính nạn nhân vẫn chưa được xác định do không có giấy tờ tuỳ thân.

Thu thập lời khai nhân chứng, đặc biệt là dữ liệu từ camera an ninh, cảnh sát xác định 6 người đã trực tiếp đánh dẫn tới cái chết của nạn nhân.

6 người khi bị triệu tập đã thừa nhận hành vi.

Hải Bình