5 cán bộ phá chòi tôm của người chống 'cát tặc' bị khởi tố

Ngày 7/5, VKSND huyện Nhơn Trạch (Đồng Nai) đã phê chuẩn quyết định khởi tố ông Lê Văn Lang (Trưởng Trạm Rạch Tràm) cùng 4 nhân viên bảo vệ rừng thuộc Ban quản lý bảo vệ rừng phòng hộ Long Thành để điều tra về hành vi Hủy hoại tài sản nhưng được cho tại ngoại, cấm đi khỏi nơi cư trú.

Theo điều tra ban đầu, sau khi nhận được thông tin bà Nguyễn Thị Ánh Ngọc (34 tuổi) nuôi tôm trên đất rừng phòng hộ có dấu hiệu xây dựng trái phép, Ban Quản lý bảo vệ rừng phòng hộ Long Thành đã phân công 11 nhân viên bảo vệ đến hiện trường kiểm tra.

Dù không có sự chỉ đạo của cấp trên cũng như quyết định cưỡng chế của chính quyền địa phương nhưng các nhân viên này đã xông vào chòi canh tôm của bà Ngọc đập phá, ném khoảng 40 bao xi măng (trị giá khoảng 3,4 triệu đồng) của gia đình xuống đầm tôm, gây hư hỏng.

Trong quá trình tố cáo hành vi của các cán bộ bảo vệ rừng, ngày 19/4 bà Ngọc bị Công an huyện Nhơn Trạch bắt giữ bà về hành vi Chống người thi hành công vụ. Lý do 6 tháng trước đó, bà đã chửi bới công an vì không lập biên bản tàu hút cát lậu trên sông Đồng Nai, sau khi bà đã gọi điện trình báo.

Sau 6 ngày bị bắt oan, bà được thả tự do, VKS và công an đã công khai xin lỗi. Phó công an huyện Nhơn Trạch và cấp dưới cũng bị đình chỉ công tác vì những sai sót liên quan đến việc khởi tố, bắt giam bà Ngọc.

Phước Tuấn