4 người đàn ông bịt mặt chém lìa tay nam thanh niên

Rạng sáng 11/6, tại ngã tư Ba Hàng, phường Ba Hàng (thị xã Phổ Yên, Thái Nguyên), nhiều người đi đường chứng kiến nam thanh niên đang quằn quại bên vũng máu dưới lòng đường, bên cạnh là bàn tay bị chém lìa.

Khu vực xảy ra vụ truy sát khiến nam thanh niên đứt lìa bàn tay. Ảnh: Sơn Dương

"Nạn nhân nằm úp mặt xuống đường, thi thoảng lại co giật. Bàn tay bị chém rời nằm ở bên cạnh được một người dân mang đi ướp đá, sau đó đưa anh này đi cấp cứu", một người đi đường kể lại.

Hình ảnh camera an ninh của một nhà dân gần hiện trường cho thấy, một ôtô đã ép xe máy của hai nam thanh niên vào lề đường. Sau đó 4 người mặc áo dài, trùm kín mặt nhảy từ trên ôtô xuống chém loạn xạ khiến một người bị lìa bàn tay, người còn lại bị thương ở chân.

Lãnh đạo Công an phường Ba Hàng cho biết đã tổ chức lực lượng đến ngay sau đó. "Chúng tôi đang điều tra nguyên nhân vụ việc. Do nạn nhân đang phải điều trị tại bệnh viện nên cơ quan công an vẫn chưa thể lấy lời khai", vị này cho hay.

Nam thanh niên bị chém đứt lìa bàn tay 27 tuổi, trú tại tổ dân phố Thành Lập, phường Ba Hàng, sau khi cấp cứu đã tỉnh táo.

Phương Sơn