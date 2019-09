4 nghi can đánh chết người

Bình DươngSau khi đánh gục nam thanh niên trước một công ty, nhóm ba nam và một nữ từ 19 đến 29 tuổi đã bỏ trốn.

Ngày 15/9, Công an tỉnh Bình Dương phát thông báo truy tìm Bùi Minh Đấu (29 tuổi, quê Cà Mau), Trương Văn Ky (21 tuổi, quê Bạc Liêu), Trần Văn Bênh (24 tuổi) và Trần Ngọc Cầm (19 tuổi, cùng quê Sóc Trăng) để điều tra liên quan vụ án giết người.

Trần Ngọc Cầm và Trần Văn Bênh - hai trong số 4 nghi can. Ảnh: Công an cung cấp.

Rạng sáng hôm trước, do mâu thuẫn trong sinh hoạt, 4 nghi can này đã đánh nhau với anh Nguyễn Chí Đại (24 tuổi, quê An Giang) trước cổng công ty ở phường Mỹ Phước, thị xã Bến Cát.

Sau khi đánh anh Đại gục tại chỗ, nhóm thanh niên này nhanh chóng rời khỏi hiện trường. Nạn nhân được đưa đi cấp cứu nhưng đã chết.

Nguyệt Triều