4 lãnh đạo cấp phòng Công an Đồng Nai bị kỷ luật

Trưởng phòng Cảnh sát Hình sự, Trưởng phòng An ninh điều tra, Trưởng và Phó phòng CSGT Đồng Nai bị cách hết mọi chức vụ trong Đảng.

Ngày 7/3, Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy Đồng Nai đã quyết định cách tất cả chức vụ trong Đảng đối với thượng tá Bùi Thanh Sơn, Bí thư Đảng ủy, Trưởng phòng Cảnh sát Hình sự, Phó thủ trưởng Cơ quan Cảnh sát điều tra; thượng tá Hoàng Liên Sơn, Bí thư Chi bộ, Trưởng phòng An ninh điều tra, Phó thủ trưởng Cơ quan An ninh điều tra; thượng tá Đặng Thế Trung, Bí thư Đảng ủy, Trưởng phòng CSGT và trung tá Trần Trọng Thủy, Phó bí thư Đảng ủy, Phó phòng CSGT Công an Đồng Nai.

Theo Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy, trong thời gian giữ các chức vụ, bốn cán bộ trên chịu trách nhiệm về một số vi phạm trong lĩnh vực được phân công liên quan đến xử lý sai quy trình một số vụ án; quản lý vũ khí quân dụng tại đơn vị như để xảy ra vụ nổ súng chết người ở trạm CSGT Dầu Giây năm 2013, trung uý CSGT bắn chết người ở nhà trọ năm 2018.

Ngoài ra, họ còn xử lý sai quy trình một số vụ án, bán đấu giá tang vật vi phạm hành chính... Vi phạm của những người này là rất nghiêm trọng, ảnh hưởng xấu đến uy tín của tổ chức đảng, ngành công an.

Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy Đồng Nai cũng kỷ luật cảnh cáo đại tá Dương Thanh Hải, Ủy viên Ban Thường vụ Huyện ủy, Bí thư Đảng ủy, Trưởng công an huyện Long Thành; khiển trách thượng tá Phan Trọng Lộc, Ủy viên Ban Thường vụ Huyện ủy, Bí thư Đảng ủy, Trưởng Công an huyện Xuân Lộc.

Ông Hải bị kỷ luật vì những vi phạm nghiêm trọng xảy ra trong thời gian giữ chức Bí thư Đảng ủy, Trưởng phòng CSGT, Trưởng phòng Cảnh sát kinh tế, Phó thủ trưởng Cơ quan cảnh sát điều tra. Riêng ông Lộc vi phạm trong thời gian giữ chức Bí thư Đảng ủy, Trưởng phòng Cảnh sát kinh tế, Phó thủ trưởng Cơ quan Cảnh sát điều tra.

Trước đó, tháng 8/20019, Ủy ban Kiểm tra Trung ương xác định Ban Thường vụ Đảng ủy Công an Đồng Nai đã vi phạm nguyên tắc tập trung dân chủ và quy chế làm việc; thiếu trách nhiệm, buông lỏng lãnh đạo, chỉ đạo, thiếu kiểm tra, giám sát.

Công an Đồng Nai để xảy ra nhiều vi phạm, khuyết điểm trong hoạt động điều tra, xử lý các vụ án; trong công tác quản lý, sử dụng vũ khí, đất đai, tài chính, tài sản và công tác cán bộ; để nhiều cán bộ, chiến sĩ bị xử lý hình sự...

Hàng loạt lãnh đạo Công an tỉnh Đồng Nai đã bị Ủy ban kiểm tra Trung Ương kỷ luật. Trong đó, đại tá Huỳnh Tiến Mạnh, bị cách hết mọi chức vụ trong Đảng, cách chức Giám đốc Công an Đồng Nai. Hiện ông Mạnh đã nghỉ hưu.

