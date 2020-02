4 cán bộ thuế vòi tiền hộ kinh doanh

TP HCMPhan Thị Diệu Chi, 48 tuổi cùng 3 nhân viên dưới quyền dọa sẽ áp thuế cao đối với nhiều hồ gia đình để nhận hàng trăm triệu đồng tiền bồi dưỡng.

Ngày 25/2, Chi (nguyên đội Trưởng Đội thuế liên phường 3 thuộc Chi cục thuế quận 5) cùng Trần Anh Tuấn (cựu đội phó), Lâm Hữu Hậu và Nguyễn Thị Bạch (nhân viên) bị TAND TP HCM đưa ra xét xử về tội Nhận hối lộ theo khoản 2 Điều 354 BLHS có khung hình phạt từ 7-15 năm tù.

Theo cáo trạng, Chi cùng các nhân viên được giao nhiệm vụ quản lý hoạt động và khai thuế của các hộ kinh doanh trên địa bàn 4 phường trong quận. Quá trình nhận hồ sơ và tờ khai thuế, Chi và cấp dưới đã trực tiếp đặt vấn đề với nhiều hộ kinh doanh sẽ xem xét áp mức tăng thuế thấp cho họ để nhận tiền bồi dưỡng.

Bị cáo Chi tại tòa hôm nay. Ảnh: Hoài Thương.

Ngày 21/12/2018, Chi và Hậu yêu cầu anh Hiền (42 tuổi) chủ tiệm kinh doanh phụ tùng xe máy trên đường Dương Tử Giang đưa 20 triệu đồng sẽ được áp mức tăng thuế ít (300.000 đồng mỗi tháng). Nếu không, cửa hàng của anh sẽ bị tăng thuế lên 10 triệu đồng mỗi tháng. Bức xúc, anh Hiền đã tố cáo sự việc lên Công an quận 5.

Ba ngày sau, anh Hiền lên phòng làm việc đưa trước cho Hậu 10 triệu đồng, hẹn hai hôm sau sẽ đưa hết. Cũng trong thời gian này, Công an quận 5 nhận nhiều đơn tố cáo của các hộ kinh doanh khác trên địa bàn về hành vi vòi tiền của Chi và nhân viên.

Trưa 26/12/2018, khi Hậu đến cửa hàng của anh Hiền nhận 10 triệu đồng còn lại thì bị cảnh sát bắt quả tang. Cùng thời điểm, Công an quận 5 ập vào kiểm tra phòng làm việc của Chi thu giữ phong bì 6 triệu đồng bà ta vừa nhận của một hộ kinh doanh khác cất trong hộc bàn.

Khám xét phòng làm việc của nữ cán bộ, cơ quan điều tra thu giữ thêm nhiều cọc tiền, phong bì, bao lì xì... với tổng số tiền hơn 250 triệu đồng. Trong đó có những cọc tiền kèm theo danh sách các hộ kinh doanh đã nộp được cấp dưới đưa lại cho Chi sau khi ăn chia.

Cơ quan điều tra xác định, Chi trực tiếp hoặc thông qua các nhân viên của mình nhận hối lộ tổng cộng 264 triệu đồng của hàng chục hộ kinh doanh. Các bị cáo khác nhận từ 61 đến 120 triệu đồng.

Ngoài ra, qua các tin nhắn thu được từ điện thoại của Chi, công an xác định cựu Đội trưởng này nhận tiền, quà của nhiều người từ 2 đến 40 triệu đồng. Tuy nhiên, Chi phủ nhận việc nhận tiền liên quan đến thu thuế nên cơ quan điều tra không có căn cứ xử lý.

Ngoài ra, công an cũng triệu tập một số cán bộ công chức thuộc Đội Thuế liên phường 3 để làm rõ nội dung tố cáo của người dân. Tuy nhiên những cán bộ này đều không thừa nhận việc nhận tiền hoặc vòi vĩnh, ép buộc người dân. Do chưa đủ căn cứ chứng minh tội phạm nên Công an quận 5 đã chuyển thông tin cho Chi Cục thuế quận 5 xử lý.

Sau một ngày xét xử, chiều nay, TAND quận 5 đã tuyên phạt Chi 11 năm tù. Các bị cáo Tuấn, Hậu, Hường lần lượt nhận 6-8 năm tù. Theo HĐXX, bị cáo Chi đóng vai trò chủ mưu trực tiếp hoặc thông đồng với cấp dưới trong suốt quá trình phạm tội rồi chia nhau theo từng phi vụ do đó cần phải xử lý nghiêm.

