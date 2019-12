4.000 người diễn tập chống khủng bố

TP HCMKhủng bố tại Tân Sơn Nhất, bắt cóc con tin, chiếm trụ sở cơ quan Nhà nước... là các tình huống giả định 4.000 người gồm công an, quân đội, người dân diễn tập.

Buổi diễn tập xử lý tình huống an ninh trật tự được Công an TP HCM tổ chức từ 7h đến 11h ngày 15/12. "Chúng ta hướng đến tình huống khủng bố, phá hoại không mong muốn nhưng có thể xảy ra, để kiểm tra ứng phó của các ban ngành trên địa bàn", đại tá Nguyễn Sỹ Quang (Phó Giám đốc Công an TP HCM) nói trong buổi họp báo sáng 12/12.

Đại tá Nguyễn Sỹ Quang (trái) và Phó Giám đốc Sở Thông tin Truyền thông Từ Lương. Ảnh: Quốc Thắng.

Cuộc diễn tập căn cứ trên 4 tình huống giả định: thành phần xấu lôi kéo, kích động trên không gian mạng, lập nhóm tổ chức khủng bố phá hoại; Ga hàng không quốc tế Tân Sơn Nhất bị mất an ninh trật tự, khủng bố; hàng trăm người dùng xe máy gây rối, tuần hành, tấn công các trụ sở cơ quan nhà nước, ngoại giao; lợi dụng tình hình bất ổn, nhóm tội phạm chiếm giữ trụ sở cơ quan, bắt giữ con tin, đe doạ tính mạng con tin, khủng bố bằng chất độc hoá học...

Lần đầu tiên nhiều phương tiện, vũ khí hiện đại chuyên dụng được công an, quân đội đưa vào cuộc diễn tập. Việc này nhằm đảm bảo đối phó với các tình huống xấu nếu xảy ra, trong đó có việc khủng bố sử dụng chất độc.

Trong thời gian diễn tập, từ 6h đến 10h ngày 15/12, tất cả xe bị hạn chế đi vào khu vực bao quanh bởi các tuyến đường Hai Bà Trưng - Nguyễn Đình Chiểu - Nam Kỳ Khởi Nghĩa - Nguyễn Du (quận 1 và 3).

Quốc Thắng