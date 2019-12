33 kg ma túy dạt vào bờ biển miền Trung trong năm ngày

Ma túy để trong can nhựa, bọc nhiều lớp nylon in chữ Trung Quốc liên tiếp dạt vào biển Quảng Nam, Quảng Trị, Thừa Thiên - Huế từ 30/11 đến 4/12.

Sáng 30/11, tại Quảng Nam, ông Mai Văn Hùng (xã Tam Thanh, thành phố Tam Kỳ) trong lúc đi dọc bờ biển nhặt phế liệu đã phát hiện một can nhựa dạt vào bờ cách mép nước khoảng 10 m.

Can màu vàng, dung tích 20 lít, nhiều ốc, sò bám xung quanh. Nắp can không còn, phía dưới đáy khoét một lỗ vuông bị kín chứa nhiều gói trông giống bánh kẹo. Gói hình chữ nhật, bên trong bọc giấy màu vàng, phía ngoài bọc nylon in một vòng tròn có chữ Trung Quốc.

"Tôi nghĩ đây là bánh kẹo nước ngoài trôi dạt lâu ngày không ăn được nên đổ tất cả xuống biển. Tôi chỉ muốn lấy chiếc can đem về nhà bán phế liệu", ông Hùng kể và cho hay lúc đổ xuống không đếm bao nhiêu gói.

Nhà chức trách cho rằng số heroin ông Hùng đổ xuống, một số nằm lại trên bờ, một số bị sóng đánh dạt vào bờ biển đoạn thôn Hòa Hạ. Chiều 30/11, nhiều người dân nhặt được, tưởng lương khô nên mở ra xem thì thấy chất màu trắng. Vài người ăn thử thì có vị đắng, nghi heroin nên trình báo cơ quan chức năng.

Người dân tưởng bánh kẹo, bóc ra thì phát hiện bên trong là ma túy. Ảnh: Đắc Thành

Ông Lương Văn Công cũng lấy ba gói đem về vì nghĩ là bánh kẹo. Sau khi biết cơ quan chức năng nghi ngờ các gói dạt vào biển này là ma túy, ông đã mang ra nộp tại đồn biên phòng.

Tại bờ biển hôm đó, ông Bùi Hồng Thận nhặt được bốn bánh gói mang về. Cho hàng xóm một gói, ba gói ông cất trong tủ... Theo nhà chức trách, đến tối 30/11, người dân xã Tam Thanh giao nộp tổng cộng 25 bánh heroin cho biên phòng.

Sáng 4/12, thượng tá Hoàng Văn Mẫn, Chính ủy Bộ đội Biên phòng tỉnh Quảng Nam cho biết, thêm một người dân xã Tam Thanh giao nộp một bánh heroin, nâng tổng số heroin thu giữ 26 bánh (hơn 10 kg).

Ma túy đá đựng trong bao bì trông giống gói trà. Ảnh: Võ Thạnh.

Cách xã Tam Thanh, thành phố Tam Kỳ 160 km về phía bắc, tại Thừa Thiên - Huế, ngày 1/12, ông Nguyễn Hồng (xã Phong Hải, huyện Phong Điền) cùng một người hàng xóm cũng nhặt được một một bịch chứa tám gói nylon màu vàng có chữ Trung Quốc nằm trên cát.

"Nhìn rất giống gói trà nên tôi mang về. Tôi nghĩ đây là loại trà ngon do tàu thuyền đi trên biển bị sóng đánh chìm trôi dạt vào", người đàn ông 64 tuổi nói và kể khi mang về nhà mang hai gói trà biếu hàng xóm.

Mở gói quà của Hồng, ông Nguyễn Ngân bất ngờ khi thấy bên trong là tinh thể màu trắng. Nghi ma túy đá, ông trình báo đồn biên phòng gần đó và tám gói được xác định là tám kg ma túy đá.

Ở địa điểm cách xã Phong Hải 6 km, sáng 3/12, tại huyện Quảng Điền, một người đàn ông đi nhặt phế liệu ở bờ biển xã Quảng Ngạn đã nhặt một can nhựa màu xanh dung tích 20 lít nằm sát mặt nước. Bên ngoài can, hàu, sò bám chi chít.

Cầm can nhựa lên, ông phát hiện dưới đáy can khoét một lỗ, bên trong nhiều túi nylon được chèn chặt bằng một quần dài màu trắng và hai chiếc áo phông cũ. "Tôi tưởng gặp được các vật quý nên cùng hai người hàng xóm cất giấu ở cách 200 m", ông Lộc kể và cho hay sau đó thông báo đến trưởng thôn.

Can nhựa chứa heroin và áo quần dạt vào bờ biển do ông Lộc nhặt được. Ảnh: Võ Thạnh

Can nhựa được đưa đến đồn biên phòng trình báo. Nhà chức trách ghi nhận có 21 gói được bọc nhiều lớp nylon màu vàng in ghi chữ Trung Quốc, hình dạng giống 25 bánh heroin dạt vào bờ biển ở Quảng Nam. Qua thử nhanh, nhà chức trách cho rằng đây là những bánh heroin, trọng lượng khoảng 8 kg.

Từ huyện Phong Điền (Thừa Thiên - Huế) đi ra phía Bắc khoảng 60 km, tại Quảng Trị, chiều 2/12, anh Phan Văn Sáu (trú xã Gio Hải, huyện Gio Linh) phát hiện thùng nhựa bên trong chứa bảy gói nylon màu xanh. Đồn biên phòng cửa khẩu cảng Cửa Việt xác định đây là ma túy đá, tổng trọng lượng khoảng 7 kg.

Trước việc ma túy liên tiếp dạt vào biển miền Trung với chiều dài hơn 220 km, lực lượng biên phòng, công an ba tỉnh Quảng Nam, Thừa Thiên - Huế và Quảng Trị cho biết đang tăng cường tuần tra; đồng thời khuyến cáo người dân sinh sống vùng ven biển nếu phát hiện các vật nghi ma túy cần trình báo và giao nộp lực lượng chức năng gần nhất để được xử lý.

Nghi vấn thả ma túy xuống biển để phi tang

Thượng tá Hoàng Văn Mẫn, Chính ủy Bộ đội Biên phòng tỉnh Quảng Nam cho biết việc ma túy dạt vào bờ đặt ra một mối lo ngại rất lớn về tình hình an ninh trật tự. Kết quả giám định ban đầu cho thấy, số heroin thu giữ đều thuộc "hàng tốt". Lần đầu tiên, nhà chức trách Quảng Nam chưa từng thu giữ lượng heroin nào lớn đến vậy.

Việc xác minh nguồn gốc đang được điều tra song ông Mẫn nhận định ma túy có thể "trôi từ nơi khác đến chứ không phải xuất phát ở địa phương".

Ông nghi vấn do thời gian qua nhiều vụ vận chuyển bằng đường bộ bị phát hiện nên tội phạm ma túy chuyển sang đường biển. "Trong quá trình vận chuyển, chúng gặp cơ quan chức năng nên phi tang vì các can đều được bịt kín để dễ nổi", ông phán đoán.

Số heroin người dân xã Tam Thanh, thành phố Tam Kỳ giao nộp vào sáng 4/12. Ảnh: Đắc Thành.

Đại tá Nguyễn Đức Dũng (Giám đốc Công an tỉnh Quảng Nam) lại nghiêng về giả thiết số heroin này từ con tàu nào đó bị đắm hoặc những người buôn bán với nhau khi giao hàng qua lại bị rớt xuống biển, gặp sóng lớn nên trôi vào bờ.

"Căn cứ việc sò, hàu bám vào, can nhựa có thể đã trôi trên biển trong nhiều ngày", ông Dũng nói và cho hay trong thời gian qua không có cuộc truy đổi bắt tội phạm ma túy nào diễn ra trên vùng biển địa phương.

Theo ông Dũng, Công an Quảng Nam đang triển khai các biện pháp để nắm thêm các thông tin có liên quan từ các tàu thuyền, ngư dân ngoài biển để phục vụ điều tra.

Theo đại tá Tôn Thất Nguyên Đạt (Trưởng phòng Phòng chống ma túy và tội phạm, Bộ Chỉ huy Bộ đội biên phòng tỉnh Thừa Thiên - Huế), tám gói ma túy đá ở bờ biển xã Phong Hải có bao bì, hàng bên trong giống tang vật trong chuyên án 1,1 tấn ma túy được triệt phá ở TP HCM vào hồi tháng 4.

ma túy Những bánh ma túy dạt vào bờ biển miền Trung. Video: Đắc Thành - Võ Thạnh.

Thiếu tướng Phạm Văn Các, Cục trưởng Cảnh sát điều tra tội phạm ma tuý (Bộ Công an) cho biết, Cục sẽ làm rõ nghi vấn số ma tuý dạt vào bờ biển ba tỉnh miền Trung có liên quan đường dây bị triệt phá tại TP HCM trước đó hay không.

Đắc Thành - Võ Thạnh - Hoàng Táo