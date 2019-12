33 kg ma tuý dạt vào biển miền Trung từ con tàu đắm

Hà NộiCác can đựng 33 kg heroin và ma túy đá dạt vào bờ biển ba tỉnh miền Trung có nguồn gốc từ Malaysia, trôi hơn hai tháng trên biển từ một con tàu bị đắm.

Chiều 20/12, trả lời VnExpress, trung tướng Phạm Văn Các (Cục trưởng Cảnh sát về tội phạm ma tuý, Bộ Công an (C04) cho biết lần đầu tiên Việt Nam phát hiện 33 kg ma túy dạt vào bờ biển các tỉnh Quảng Nam, Quảng Trị, Thừa Thiên - Huế.

Kết quả điều tra báo cáo Bộ Công an vào chiều 19/12 cho thấy, các can đựng ma túy có nguồn gốc từ Malaysia, được vận chuyển trên tàu biển chứ không phải thả trôi. Căn cứ số lượng con hà bám dày, các can này được xác định đã trôi dạt hơn hai tháng trước, cách đất liền vài trăm km. Số heroin và ma túy đá trong can chủ yếu xuất xứ từ khu vực Tam giác vàng.

Bánh ma túy xếp chặt trong can nhựa kín. Ảnh: Đắc Thành

Theo đại tá Mai Sơn Cương (Trưởng phòng 7, Cục C04), hai tháng gần đây tại khu vực ven biển các tỉnh miền Trung không có tàu chở ma tuý bị truy đuổi, khu vực gần bờ cũng không có tàu nào bị chìm.

Do đó, nhà chức trách cho rằng có thể tàu nước ngoài vận chuyển ma tuý vào Việt Nam hoặc đi nước thứ ba đã gặp tai nạn ở ngoài khơi. Từ đây, các can nhựa theo dòng hải lưu trôi dạt vào các tỉnh Miền Trung.

Can nhựa chứa heroin và áo quần dạt vào bờ biển. Ảnh: Võ Thạnh

Trước đó, từ ngày 30/11 đến 3/12, người dân ở ba tỉnh miền Trung liên tiếp nhặt được ma túy dạt vào bờ biển, tổng cộg 33 kg đã được giao nộp. Tất cả được bọc kín bằng nhiều lớp nylon để trong các can, thùng nhựa. Bộ đội Biên phòng và công an ba tỉnh đã khởi tố ba vụ án để điều tra việc này.