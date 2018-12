30 phút đấu võ với 4 người nước ngoài vận chuyển 69 bánh heroin

Giao dịch 69 bánh heroin trong căn nhà hoang

Đầu tháng 9, lực lượng phòng chống ma túy Bộ đội biên phòng Nghệ An lập chuyên án điều tra đường dây buôn bán ma túy xuyên quốc gia với số lượng lớn. Nguồn hàng ở khu vực Tam giác vàng, qua Lào vào Việt Nam tiêu thụ.

Đầu tháng 11, trinh sát ngoại biên báo tin có nhóm nghi phạm đang vận chuyển lượng hàng lớn bằng ôtô. Chúng sẽ không đi trên trên cung đường nhất định mà liên tục dừng nghỉ và thay đổi hướng di chuyển. Vì thế, mỗi phi vụ có khi kéo dài cả tháng.

Theo tính toán của trinh sát, giữa tháng 11 hàng được vận chuyển tới tỉnh Phong Sa Lỳ (Lào) trước khi về tập kết tại huyện Pẹc, tỉnh Xiêng Khoảng. Cuối tháng 11, hàng sẽ qua biên giới vào Việt Nam.

Trực tiếp tham gia đánh án, thượng tá Lê Tham Mưu (Phó Trưởng phòng Phòng chống ma túy Bộ đội Biên phòng Nghệ An) kể, theo kế hoạch, 10 trinh sát biên phòng Nghệ An sẽ trực tiếp "đánh vòng trong", 10 công an tỉnh Xiêng Khoảng hỗ trợ vòng ngoài.

Chaikitkun (ngoài cùng bên trái) là nghi can cầm đầu cùng 3 đồng phạm. Ảnh: Biên phòng Nghệ An.

Chiều 21/11, khi 4 chiếc xe bán tải bon bon hướng về khu rừng rậm ở Bản Lỳ, huyện Pẹc, nhận định đây là thời cơ tốt, Ban chuyên án quyết định "cất mẻ lưới".

12 chiến sĩ với ngụy trang cành lá cây mang theo súng được lệnh đi bộ hơn một cây số đường rừng, phục kích cách một ngôi nhà hoang chừng 20m. "Thời gian ém quân không được nói chuyện, không ho, không phát ra ánh sáng. Mỗi người được quấn một khăn trắng nhỏ ở cổ tay để làm ám hiệu", một cán bộ đánh án kể.

Sau 4 tiếng bất động dưới cơn mưa dầm, đến 19h khi đoàn xe tiến gần ngôi nhà, các trinh sát nhận ra chiếc dẫn đầu làm nhiệm vụ hoa tiêu. Xe cuối có trang bị vũ khí làm nhiệm vụ hộ tống và ma túy giấu ở hai xe chạy giữa. Sau dăm phút dừng lại, chiếc xe dẫn đầu và xe cuối lần lượt quay đầu rời hiện trường. Ở cổng ngôi nhà hoang, 4 người đàn ông trên hai xe bán tải còn lại nhanh chóng chuyển nhiều kiện hàng vào bên trong.

Thấy tín hiệu từ chiếc khăn trắng phất lên, 4 mũi tấn công lập tức siết vòng vây. Mũi trinh sát thứ nhất được lệnh phá cửa hậu, mũi thứ hai phục sẵn ở cửa chính để đón lõng. Ở vòng ngoài, cảnh sát tỉnh Xiêng Khoảng chặn các lối mòn xung quanh...

Bị bất ngờ tấn công, 4 người đàn ông dùng dao mẹo, gậy guộc chống trả quyết liệt hòng thoát ra khỏi ngôi nhà nhưng đều bị 10 chiến sĩ dùng võ khống chế.

"Nhóm tội phạm rất hung hãn và khỏe. Lực lượng đánh án xác định đấu tay đôi bằng võ để khống chế", thượng tá Mưu kể với VnExpress và cho hay Ban chuyên án cũng dự phòng phương án đáp trả nếu chúng có "cứu viện" từ bên ngoài nhưng điều này đã không xảy ra.

Sau khoảng 30 phút, lực lượng chức năng đã bắt được cả 4 nghi phạm, gồm: Chiramet (32 tuổi) Chaikitkun (34 tuổi), Saesong Tho (43 tuổi, đều quốc tịch Thái Lan) và Nuxong (22 tuổi, quốc tịch Lào).

Khám ngôi nhà, lực lượng chức năng phát hiện 69 bánh heroin cất trong hộp gỗ ở gầm giường. Trong số 4 người, Chaikitkun (34 tuổi quốc tịch Thái Lan) được xác định là kẻ cầm đầu. Theo lời khai, 2 xe bán tải đã quay về trước đó, mỗi xe có một người.

Bộ đội Biên phòng Nghệ An cho biết đây là chuyên án thu được số lượng ma túy lớn nhất từ trước tới nay của lực lượng này. Toàn bộ nghi phạm và tang vật được bàn giao lại cho Công an Xiêng Khoảng thụ lý theo thẩm quyền.

Với thành tích phá chuyên án lớn, hôm nay UBND tỉnh Nghệ An sẽ tổ chức trao thưởng cho lực lượng tham gia đánh án.