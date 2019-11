23 năm oan ức của hai lão nông

Cần ThơÔng Nguyễn Văn Triều và chú ruột khiếu nại hàng xóm chiếm đất nhưng họ lại bị khởi tố, bắt giam, phải kêu oan mòn mỏi suốt 23 năm.

Ngày 9/11, ông Nguyễn Văn Triều (60 tuổi) đến UBND phường Ba Láng, quận Cái Răng, TP Cần Thơ - nơi ông và người chú ruột Nguyễn Văn Tuân được xin lỗi công khai vì bị khởi tố, bắt giam oan 23 năm trước trong vụ tranh chấp đất. Do ông Tuân đã chết 14 năm trước nên người thân của ông đi thay.

Trung tá Võ Thanh Ngọc (Phó trưởng Công an quận Cái Răng) bày tỏ mong muốn ông Triều và đại diện gia đình ông Tuân chấp nhận lời xin lỗi, cam kết xử lý người thi hành công vụ đã gây tổn thất cho hai ông trong suốt thời gian qua. Công an quận Cái Răng cũng bồi thường thiệt hại về tinh thần và thu nhập thực tế cho mỗi người hơn 450 triệu đồng.

Công an quận Cái Răng xin lỗi ông Triều cùng đại diện gia đình ông Tuân. Ảnh: Cửu Long.

Chia sẻ với VnExpress, ông Triều rưng rưng: "Tôi bị bắt lúc 37 tuổi. Sau 23 năm, 8 tháng một ngày mới được minh oan, nhưng bản thân tôi và gia đình rất mừng vì đã kiên trì tin vào công lý".

Theo hồ sơ, năm 1988, ông Triều và hàng xóm tranh chấp hơn 900 m2 đất. Chính quyền địa phương hòa giải thành, kết quả là người hàng xóm được sử dụng 500 m2. Cả hai chấp nhận kết quả này, không khiếu nại gì. Ông Triều cất nhà sinh sống trên phần đất được phân định. Tuy nhiên, năm 1993, UBND huyện Châu Thành (tỉnh Cần Thơ cũ) lại cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng toàn bộ 900 m2 đất cho người hàng xóm; bao trùm lên nhà đất gia đình ông Triều đang ở, canh tác.

Ông Triều cùng chú Nguyễn Văn Tuân đi khiếu nại thì bị UBND huyện buộc giao trả toàn bộ đất cho hàng xóm. Khi Hội cựu chiến binh địa phương can thiệp, chính quyền mới chừa lại cho ông 200 m2 (đã cất nhà); 700 m2 còn lại thuộc về hàng xóm. Không chấp nhận, ông Triều cùng chú tiếp tục khiếu nại...

Đến giữa năm 1995, Công an huyện Châu Thành bất ngờ khởi tố ông Tuân (cho tại ngoại) về hành vi Vi phạm các quy định về quản lý và bảo vệ đất đai theo Điều 180 BLHS năm 1995. Đầu tháng 4/1996, ông Triều bị huyện bắt giam cùng về hành vi trên. Ba tháng sau, TAND huyện Châu Thành đưa vụ án ra xét xử nhưng trả hồ sơ yêu cầu điều tra bổ sung, tuyên trả tự do cho ông Triều sau 103 ngày bị tạm giam.

Trụ đá do chính quyền cắm giữa nhà ông Triều mấy chục năm qua để phân ranh đất với hàng xóm. Ảnh: Cửu Long.

Vụ án rơi vào quên lãng suốt nhiều năm, ông Triều lại đội đơn khiếu nại, kêu oan. Năm 2007, cơ quan chức năng xác định Công an huyện Châu Thành trước đây đã làm thất lạc hồ sơ vụ án khi tách thành hai huyện Châu Thành và Châu Thành A (tỉnh Cần Thơ).

Công an Cần Thơ sau đó xác định không có chứng cứ thể hiện ông Triều có hành vi vi phạm pháp luật dẫn đến việc khởi tố, bắt tạm giam. Giữa năm 2016, Công an quận Cái Răng ra quyết định đình chỉ vụ án, đình chỉ bị can đối với ông Triều và người chú.

Cửu Long