20 thanh niên đuổi chém chủ quán sau cuộc nhậu không trả tiền

Chủ quán ném bom xăng chống trả hàng chục thanh niên đuổi chém

Nhóm thanh niên đuổi chém chủ quán nhậu vì không trả tiền. Ảnh: Cắt từ video.

Ngày 23/2, Công an huyện Tân Phước (Tiền Giang) bắt Hồ Thanh Tuấn (20 tuổi) và Nguyễn Văn Bền (29 tuổi, cùng quê Châu Thành, Tiền Giang) để điều tra hành vi Gây rối trật tự công cộng.

Một tháng trước, bạn của Bền đến nhậu tại quán của anh Trần Thanh Tuấn (38 tuổi). Sau đó, thanh niên này nói không mang tiền, nên xảy ra cự cãi với chủ quán. Anh ta gọi nhiều người kéo đến gây sự, nhưng do quán đông nhân viên nên cả nhóm bỏ về.

Tối hôm sau, nhóm Bền với 20 người bịt khẩu trang, đi xe máy mang mã tấu, tuýp sắt xông vào quán đuổi chém ông Tuấn cùng nhân viên. Chúng đe dọa đuổi khách khiến chủ quán phải vào nhà cố thủ, dùng bom xăng chống trả. Trước khi lên xe bỏ đi, cả bọn đập phá làm hư hại đồ đạc tại quán.

"Điều tra xác định Bền và Tuấn là người cầm đầu vụ việc. 18 nghi can khác cũng đã đến công an trình diện, chờ xử lý sau", đại tá Đoàn Văn Tuấn, Trưởng công an huyện Tân Phước cho biết.

Nhậu không trả tiền, hai thanh niên mang mã tấu đuổi chém chủ quán

Hoàng Nam